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Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Atos сообщает о переходе компании в России на новую организационную структуру в рамках глобальной программы SPRING, что говорит об увеличении инвестиций Atos в фокусные направления. Было выделено 6 основных индустрий: «Промышленность», «Ресурсы и услуги», «Финансовые услуги и страхование», «Здравоохранение», «Телекоммуникации и СМИ», «Государственный сектор».

Ранее компания делилась на департаменты по продуктовым линейкам и сервисам. Сейчас в основе структуры компании в России 6 индустрий, 8 практик, а также операционные направления и департаменты по продуктам. Благодаря такому подходу у компании нарабатывается уникальный опыт и наращиваются компетенции в сфере предоставления ИТ-услуг по разным направлениям, что способствует увеличению эффективности услуг Atos.

«Atos реализовал множество различных проектов, у компании есть значительные наработки во многих сферах. Нас отличает от других игроков ИТ-рынка то, что мы нацелены на улучшение бизнеса заказчика и стараемся понимать его, как свой собственный. Такой клиентоориентированный подход побудил нас к выделению ключевых индустрий, чтобы еще более плодотворно сотрудничать с заказчиками, а также наращивать портфолио решений для конкретных отраслей», — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

В рамках программы SPRING в Atos произошёл ряд назначений, которые поспособствовали расширению и усилению команды топ-менеджмента.

Алексей Сергеевич Конышков назначен на должность руководителя индустрии «Финансовые услуги и страхование» Atos в России. Ранее Алексей Сергеевич занимал должность руководителя департамента инфраструктуры и ИТ-сервисов Atos в Скандинавских странах.

Иван Дмитриевич Носко назначен на должность руководителя индустрии «Здравоохранение» Atos в России. Ранее Иван Дмитриевич занимал должность руководителя проектного офиса департамента бизнес-приложений и платформ Atos в России.

Евгений Петрович Усенко назначен на должность директора по продажам индустрии «Ресурсы и Услуги». Ранее Евгений Петрович работал в компании КРОК, где занимал позицию руководителя направления «Цифровое Производство».

Яна Валерьевна Шабанова назначена на должность директора глобальной операционной деятельности Atos в России, а также руководителя практики SAP Atos в России. Ранее Яна Валерьевна исполняла обязанности директора департамента бизнес-приложений и платформ Atos в России.

Яна Валерьевна заняла новую для Atos в России должность, в рамках которой будет развивать уже существующие в компании практики, создавать актуальные для рынка технологические направления, а также нести ответственность за технологическую экспертизу компании и инновации.

Вадим Александрович Урьяс назначен на должность главного технического директора (CTO - Chief technology officer) Atos в России. Ранее Вадим Александрович занимал позицию заместителя генерального директора по информационным технологиям в «Первой Грузовой Компании».

Максим Сергеевич Меркулов назначен на должность директора филиала Atos в Воронеже. Ранее Максим Сергеевич занимал должность руководителя департамента Offshore finance controlling Atos в России, а также заместителя директора филиала Atos в Воронеже.

Первый приоритет топ-менеджеров на новых должностях — наращивание технологической экспертизы и улучшение клиентского опыта. Переход компании на новую организационную структуру начался год назад в рамках глобальной программы SPRING. Всего в процессе трансформации было выделено 8 практик, включающих в себя основные технологические направления Atos, а также 6 индустрий.

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