Участники московской программы поддержки экспортеров заключили контракты на $500 тысяч

В столице завершилось обучение участников второго потока акселератора Goglobal для экспортно ориентированного ИТ-бизнеса. Программу реализуют Московский экспортный центр вместе с «Акселератором ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив. Цель проекта — ускорить выход на иностранные рынки компаний города, специализирующихся на информационных технологиях, и помочь им добиться первых продаж за рубежом. Участники отбираются на конкурсной основе, на первом и втором потоках их было по 20.

«Об эффективности программы говорят результаты участников. Команды из первого потока, которые прошли курс летом 2020 г., на данный момент заключили экспортные контракты более чем на $650 тыс. Второй поток оказался даже успешнее — компании начали работать с заказчиками из 24 государств, включая Китай, США и Швецию. Общая сумма уже подписанных соглашений превышает $530 тыс. И готовятся контракты еще примерно на 470 тысяч», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Прием заявок на участие во втором потоке стартовал осенью 2020 г. Предприниматели изучали особенности иностранных рынков, учились увеличивать зарубежную клиентскую базу, вели маркетинговую подготовку и совершенствовали бизнес-процессы. А в завершение они презентовали наставникам и возможным инвесторам стратегию экспорта своей продукции и план работы на несколько лет вперед.

По словам Сергуниной, в этом году планируется провести ещё два потока акселератора. Каждый из них будет рассчитан на 30 столичных компаний, разрабатывающих перспективные ИТ-решения.

Московский экспортный центр финансирует 85% стоимости трехмесячной программы. Оставшиеся 15% суммы необходимо внести участникам. Они отбираются на конкурсной основе.

«Запуск продаж за рубежом — важный шаг на пути масштабирования бизнеса. Разработанная в “Акселераторе ФРИИ” методология помогает предпринимателям совершать его осознанно, с минимальными вложениями и без релокации команды, получая стабильно высокие результаты для бизнеса. Команды второго набора программы достигли впечатляющих показателей, сейчас они обладают хорошим набором инструментов для дальнейшего наращивания международных продаж», — отметил генеральный директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки. Среди ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и помощь в продвижении их продукции на зарубежных рынках.