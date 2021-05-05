WSO2 и «ЕмДев» проводят совместный вебинар про WSO2 IS, CIAM и управление учётными данными

Мы рады пригласить вас на вебинар «Использование управления идентификационными данными пользователей (CIAM) для цифровой трансформации бизнеса», который пройдёт 12 мая 2021 года в 11-00 по Москве (Zoom)

Каждый бизнес хочет быть успешным и снижать риски, особенно в такие периоды, как COVID19. Компании, которые уже приняли меры по цифровой трансформации, показали лучшую устойчивость, поскольку они использовали правильные технологии, чтобы оставаться на плаву. Идентификация клиентов и управление доступом - одна из таких технологий, которая используется для поддержки проектов цифровой трансформации в компаниях. Присоединяйтесь к этому вебинару, чтобы узнать, как CIAM помогает стать цифровым бизнесом, а также помогает улучшить качество обслуживания клиентов.

Основные вопросы вебинара:

Управление идентификационными данными клиентов - ключевые моменты

Семейство продуктов для управления идентификационными данными

Вендор WSO2 - обзор, основные продукты и решения

Как управления идентификационными данными помогает в процессе цифровой трансформации

Продукт для управления идентификационными данными WSO2 Identity Server

Ключевые моменты управления идентификационными данными

Что необходимо знать о правильной стратегии управления идентификационными данными

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