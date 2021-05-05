Спецпроекты

WSO2 и «ЕмДев» проводят совместный вебинар про WSO2 IS, CIAM и управление учётными данными

Бизнес

Мы рады пригласить вас на вебинар «Использование управления идентификационными данными пользователей (CIAM) для цифровой трансформации бизнеса», который пройдёт 12 мая 2021 года в 11-00 по Москве (Zoom)

Каждый бизнес хочет быть успешным и снижать риски, особенно в такие периоды, как COVID19. Компании, которые уже приняли меры по цифровой трансформации, показали лучшую устойчивость, поскольку они использовали правильные технологии, чтобы оставаться на плаву. Идентификация клиентов и управление доступом - одна из таких технологий, которая используется для поддержки проектов цифровой трансформации в компаниях. Присоединяйтесь к этому вебинару, чтобы узнать, как CIAM помогает стать цифровым бизнесом, а также помогает улучшить качество обслуживания клиентов.

article.png

Основные вопросы вебинара:

  • Управление идентификационными данными клиентов - ключевые моменты
  • Семейство продуктов для управления идентификационными данными
  • Вендор WSO2 - обзор, основные продукты и решения
  • Как управления идентификационными данными помогает в процессе цифровой трансформации
  • Продукт для управления идентификационными данными WSO2 Identity Server
  • Ключевые моменты управления идентификационными данными
  • Что необходимо знать о правильной стратегии управления идентификационными данными

Регистрируйтесь по ссылке - будет интересно!

Другие материалы рубрики

Обожаемые фанатами смартфоны Samsung навсегда остались без обновлений

Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G

Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber

Легендарная Yahoo продается за бесценок

Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой

Мобильное приложение МВД научат бороться с телефонными мошенниками за 45 миллионов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие роботы-газонокосилки: выбор ZOOM

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Техноблог

Почему утверждение, что iPhone невозможно взломать — это миф?

Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Показать еще

Наука

Использование хаоса для защиты гаджетов — новый подход в кибербезопасности

Компьютерное моделирование показало, как передвигался тираннозавр

Новый этап компьютерного зрения: черная кошка в темной комнате больше не потеряется

Найден способ подпитывать гаджеты прямо от сигналов 5G: зарядки больше не нужны?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД