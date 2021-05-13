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BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87%

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Ключевые показатели компании BelkaCar по итогам I квартала 2021 года показали высокую динамику роста: выручка каршеринга превысила 890 млн рублей, увеличившись на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти на 40% выросло общее количество поездок на автомобилях BelkaCar в Москве, а среднее время движения автомобиля достигло 8 часов в сутки. Таким образом, компания сохранила лидерство в столичном регионе по показателю загрузки с долей в 21% от общего количества поездок.

На сегодняшний день BelkaCar - крупнейший каршеринговый оператор юга России, доля компании в Сочи составляет порядка 80%, а в Новороссийске, Анапе и Геленджике – 100%. В I квартале 2021 года, несмотря на то, что активный туристический сезон еще не начался, компания отметила значительный рост загрузки автомобилей в Сочи.

«Показатели первого квартала 2021 года оказались значительно лучше, чем во все предыдущие годы работы нашей компании. Операторы каршеринга, как и целый ряд других ИТ-сервисов, стали одними из бенефициаров локдауна. Заметно увеличилась загрузка парка, примерно на 60% вырос средний чек, увеличилась и дальность поездок в столичном регионе, в связи с чем мы пересмотрели зону покрытия, включив в нее всю Московскую область. В России, как и во всем мире, наступает эпоха шеринговой экономики, совместное владение делает жизнь людей эффективнее, а мир - экологичнее. Поэтому текущий рост показателей мы оцениваем как закономерный и долгосрочный тренд, и в 2021 году прогнозируем высокую динамику по всем ключевым направлениям бизнеса. Прирост выручки по итогам 2021 года может превысить 50%», - отметила генеральный директор и один из основателей компании BelkaCar Лориана Сардар.

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