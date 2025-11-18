Долю в разработчике знаменитого российского Linux купил банк, устроивший тотальную слежку за сотрудниками

Совкомбанк, известный тем, что следит за сотрудниками и даже читает их переписку, стал совладельцем «Группы Астра». Это группа компаний, в которую входит, в том числе, разработчик Astra Linux – самой известной и самой популярной российской ОС. В собственность банка перешло 5,82% «Группы Астра» – они обошлись ему примерно в 3,5 млрд руб.

Прибрать «Астру» к рукам

Российский банк Совкомбанк купил долю в «Группе Астра» – отечественной группе ИТ-компаний, пишет «Коммерсант». В нее входят разработчики популярных и очень распространенных программных решений, включая почтовую службу RuPost и операционную систему Astra Linux. Последняя занимает свыше 70% рынка российских ОС.

По информации портала «Центр раскрытия корпоративной информации», Совкомбанк приобрел 5,82-процентную долю в «Группе Астра», купив 12,222 млн ее ценных бумаг. Стороны сумму сделки на момент выхода материала не раскрывали, но, по подсчетам издания, такой пакет может стоить около 3,5 млрд руб. Сделка состоялась 13 ноября 2025 г.

Совкомбанк – один из крупнейших российских банков. Он входит в топ-10 рейтингов профильных сервисов «Выберу.ру», «Банкирос» и «Банки.ру» по размеру активов и количеству отделений.

https://astralinux.ru/ Astra Linux - самый известный продукт «Группы Астра»

В марте 2025 г. CNews писал, что Совкомбанк внедрил практику тотальной слежки за сотрудниками с целью недопущения их увольнения. Банк читает их переписку, чтобы выявить то, что может указывать на готовность к смене работы, а также следит за обновлениями их резюме. О слежке за работниками заявила Надия Имаметдинова, занимавшая на тот момент должность главы HR-отдела Совкомбанка. О столь сомнительных с различных точек зрения HR-практиках она открыто говорила в рамках интервью редакции YouTube-канала «HR Бюро: Лидеры рынка».

Многомиллиардная сделка

Сумма сделки в 3,5 млрд руб., приведенная «Коммерсантом», рассчитана из стоимости одной акции «Группы Астра» на вечер 17 ноября 2025 г. Она оценивалась в 291 руб.

Размер выплат за долю в «Астре» подтвердил и аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой. Он сообщил изданию, что «значимой скидки при покупке не было». «Бумаги торгуются около исторических минимумов, что отражает замедление экономики и высокую стоимость заимствований в текущих макроусловиях», – сказал Лозовой.

Напомним, что в октябре 2023 г. «Группа Астра» вышла на IPO с ценой первичного размещения 333 руб. за акцию. Выручка группы компаний по итогам 2024 г. составила 4 млрд руб., чистая прибыль – около 3,9 млрд руб. (данные сервиса «Контур.фокус»).

Как отметил Дмитрий Лозовой, еще одной причиной падения котировок стали «изменения в регулировании, налогах и страховых взносах, которые вкупе сформировали неблагоприятную конъюнктуру для акций ИT-сектора».

Другое мнение

Генеральный директор ИК «Инициатива» Алексей Гориславец предоставил «Коммерсанту» другие расчеты суммы сделки. По его мнению, за 5,82% «Группы Астра» Совкомбанк заплатил 2,5-3 млрд руб., но никак не 3,5 млрд.

«Сделка с механизмом репо – интересный вариант для компании, так как предполагает получение денежных средств от банка в обмен на временную передачу своих акций, – заявил он изданию. – Наиболее вероятной целью привлечения средств является подготовка для последующих сделок M&A».

При этом у «Группы Астра», в теории, может остаться возможность вновь консолидировать этот пакет «при выполнении ковенантов», притом уже в 2026-2027 гг., сказал изданию партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов. По его словам, такая возможность сохраняется, если структура сделки включала залоговые механизмы или опционы.

Сделка скорее позволяет обеим сторонам сохранить статус-кво. Речь в большей степени идет о ковенантах, связанных прежде всего с финансовой политикой и результатами компании. В остальном это выглядит как участие, не предполагающее изменения текущей логики управления активом», – добавил он.

В апреле 2025 г. CNews писал, что совет директоров «Группы Астра» принял решение об обратном выкупе 1% акций для целей мотивации сотрудников, которые должны удвоить чистую прибыль по итогам 2026 г. относительно 2024 г. Размер Buyback составил 2 млн акций и проходил в пользу дочернего общества «Астра Технологии».

По информации «Коммерсанта», в день сделки с Совкомбанком «Группа Астра» передала «Астра Технологии» дополнительные 150 тыс. своих акций. В сумме у нее теперь 630 тыс. акций, что составляет примерно 0,3% от общего количества.

Комментарии сторон

«Акции перешли Совкомбанку в результате сделок РЕПО, и классифицируются в учете как ссудная задолженность. В отношении сделок с клиентами банк не комментирует сроки, дисконты и ставки», – заявили «Коммерсанту» представители Совкомбанка.

«Текущая доля Совкомбанка в компании отражает органические покупки на открытом рынке, а также акции, которые перешли Совкомбанку в результате сделок РЕПО с основным акционером "Группы Астра", – сообщили CNews представители «Группы Астра». – Мы не можем комментировать персональные сделки акционеров и их условия – такие вопросы следует задать им напрямую. Что касается дальнейших планов Совкомбанка, то эти вопросы следует адресовать представителям банка».

«Основная часть пакета приходится на сделку РЕПО с основным акционером "Группы Астра", дополнительное финансирование в компанию с помощью сделок РЕПО не привлекалось, – заявили CNews представители «Группы Астра». – Отмечаем, что квазиказначейский пакет так же не передавался в РЕПО, о чем свидетельствует отсутствие существенных фактов на e-disclosure».

В пресс-службе «Группы Астра» подчеркнули, что в эту долю перешли акции, которые банк получил в результате сделок репо с основным акционером компании, и назвали сделку «в том числе органической покупкой на открытом рынке».

«Компания не привлекала никакого дополнительного финансирования в рамках этой сделки. Вхождение банка в капитал компании отражает преимущественно результат сделок РЕПО с основным акционером «Группы Астра», а так же возможные органические покупки акций на открытом рынке», – сказали CNews в «Группе Астра».

Важно подчеркнуть, что на момент выхода материала список совладельцев «Группы Астра» был засекречен. На апрель 2024 г. свыше 72% акций группы компаний удерживал Денис Фролов.