«Простопатент» запускает сервис онлайн-патентования по фиксированным ценам

«Царская привилегия», помогающая бизнесу управлять интеллектуальной собственностью, объявила о запуске нового продукта «Простопатент» для онлайн-патентования по фиксированным ценам. Благодаря автоматизации внутренних процессов и рассчитанным на конкретные задачи пакетам услуг сервис делает экспертизу доступной на прозрачных условиях.

«Царская привилегия» оказывает консалтинговые услуги в области интеллектуальной собственности. Компания была основана в 2012 г. и зарегистрировала более 698 патентов для своих клиентов, среди которых как и технологические стартапы, так и бренды вроде «Газпрома», «Транснефти», РЖД, и Сбербанка.

Пакеты услуг сформированы в зависимости от целей и возможностей клиента: от получения маркетинговых преимуществ до защиты от конкурентов и обеспечения прав на зарубежных рынках. Специалисты сервиса помогут определить требуемый объем работ под конкретную цель, а также то, какие этапы клиент может без значительного риска выполнить самостоятельно при желании сэкономить. Стоимость пакетов составляет от 20 тыс. до 100 тыс. руб., оплачивать пакет можно в течение 12 месяцев пока идет экспертиза патентной заявки.

В 2020 г. Россия вошла в десятку стран по числу патентов во всем мире, но рынок услуг по защите интеллектуальной собственности в развитии отстает. С одной стороны, патентованием занимаются крупные юридические компании, которые предлагают стратегический консалтинг в области интеллектуального права и обходятся в сотни тысяч рублей. С другой стороны, рынок наводнен частными патентными поверенными, репутацию и опыт которых трудно проверить. При этом значимость правильной защиты интеллектуальной собственности трудно переоценить — каждое слово в патенте может стать решающим для дальнейшей судьбы компании.

«Наше решение позволяет компаниям сконцентрироваться на развитии своего бизнеса и не тратить время на поиск подходящих подрядчиков и оценку стоимости, в которую обойдутся их услуги, — сказал основатель «Простопатент» Александр Левкин. — Благодаря нашему многолетнему опыту автоматизации внутренних процессов и разработанной нами технологической платформе мы смогли предоставить прозрачное ценообразование вместе с высоким качеством услуг».