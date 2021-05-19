Спецпроекты

SAS объявляет лучших глобальных партнеров в сфере аналитики данных и инноваций

Бизнес

Компания SAS известна высокими требованиями к своим партнерам, поскольку от их работы и умения сотрудничать зависят удовлетворенность организаций, которые пользуются аналитикой SAS, чтобы адаптироваться к изменениям бизнес-среды, переосмыслить свои процессы и принимать продуманные решения. Наиболее выдающихся партнеров, продемонстрировавших наилучшие результаты, SAS отмечает за вклад в развитие аналитики и развитие сотрудничества.

Глобальным партнером 2021 года стала компания Accenture. Большой прорыв за прошедший год сделан в таких областях, как ИИ, Интернет вещей и аналитика в облаке. Компания систематически и ответственно инвестирует в развитие навыков по SAS и сообщества пользователей.

В номинации «Превосходство в инновациях» отмечена канадская Munvo Solutions – за разработку sms-шлюза, который обеспечивает передачу в реальном времени спецпредложений из SAS Customer Intelligence 360 и позволяет реализовать большее число механик в мобильном маркетинге.

В номинации Partner Kaleidoscope Award награжден стратегический партнер SAS – компания Microsoft. Впервые эта номинация была объявлена год назад, чтобы отметить партнеров, которые способны объединить набор ограниченных ресурсов и тем самым расширить возможности пользователей. Партнерство SAS и Microsoft обеспечивает безупречный клиентский опыт при работе в облаке. Глубокая интеграция на уровне технологий, а также совместные программы продвижения на рынке и общее видение и ценности способствуют дальнейшей демократизации аналитики и ИИ.

SAS отмечает следующие компании, как региональных партнеров года:

  • Азиатско-Тихоокеанский регион: Ernst & Young
  • Европа, Ближний Восток и Африка: KPMG
  • Латинская Америка: Vert
  • Северная Америка: Accenture

«Наше надежное партнерское сообщество делает нас сильнее и помогает приумножить наши возможности, укреплять связи и исследовать новые кейсы по всему миру. Мы поздравляем всех обладателей награды 2021 года и надеемся, что и дальше будем вместе проводить инициативы, которые помогают изменить мир», - говорит Хелен Морин, старший вице-президент SAS по работе с партнерами.

Заявление было сделано в преддверии SAS Global Forum 2021, крупнейшей в мире конференции по искусственному интеллекту и углубленной аналитике. В связи с продолжающейся пандемией конференция снова проходит в виртуальном формате.

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