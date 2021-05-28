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TietoEVRY разработала решение для учета и прослеживаемости ювелирных изделий

Скандинавский системный интегратор TietoEVRY объявил о готовности предложить участникам рынка ювелирных изделий решение, которое позволит автоматизировать управление жизненным циклом кода маркировки и передачу всех необходимых данных в ГИИС ДМДК.

В России проект обязательной маркировки стартовал еще в 2018 г. На пути борьбы с контрафактом уже запустились некоторые группы товаров – легпром, обувь, духи и парфюм, шины и покрышки.

В 2020 г. Правительством России было принято решение о необходимости учета и контроля ювелирных изделий и изделий с драгоценными камнями. Рынок ювелирных товаров в России большой и очень подвергнут подделкам со стороны недобросовестных поставщиков. Именно защита покупателей и повышение доверия потребителей к отрасли является главной целью государственного проекта.

Учитывая опыт участников оборота уже маркируемых товарных групп, для производителей и продавцов ювелирных изделий станет серьезной задачей выбрать подходящее ИТ-решение для автоматизации процесса маркировки.

TietoEVRY с 2015 г. реализует проекты в госрегулировании и предлагает интеграционное решение для взаимодействия с учетной системой участников оборота с ГИИС ДМДК – Tieto Solution for Traceability Jeweler (TSTJ). Оно представляет собой add-on SAP ERP, что предполагает бесшовную интеграцию, быстрый обмен документами с ГИИС ДМДК, двуязычный интерфейс.

Решение встраивается в ключевые процессы дистрибьторов и ритейлеров, импортеров, такие как: регистрация поставки/приемка; отгрузка; импорт товаров; перемещение товаров между юрлицами; маркировка остатков; продажа конечному потребителю.

Проект внедрения рассчитывается от 3 до 6 месяцев и включает в себя, помимо стандартной интеграции решения, его адаптацию под бизнес-процессы клиента.

TietoEVRY передает заказчикам полную проектную документацию с техническим описанием всей функциональной логики, что делает решение доступным для поддержки собственной командой.

«На старте любого серьезного проекта автоматизации перед компанией стоит задача грамотно выстроить и подготовить свои бизнес-процессы. Задача TietoEVRY как интегратора помочь в этом своим заказчикам. Мы не просто предлагаем внедрение системы, наша миссия в том, чтобы поддержать клиента на пути цифровизации и предложить лучшее решение. Имея большой проектный опыт, в том числе международный, мы делимся с заказчиками своей методологической экспертизой ведения проекта и подготовки к нему», – сказала Наталья Светушкова, генеральный директор TietoEVRY.

Дмитрий Степанов

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