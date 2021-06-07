«М.видео» запустила «Цифровую академию»

«М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запустила собственную платформу корпоративного образования «Цифровая академия», направленную на развитие технологических компетенций сотрудников. При поддержке онлайн-университета Productstar состоялись первые модули обучения по направлению product management для junior- и middle-специалистов. Более 100 сотрудников прошли перепрофилирование и повысили квалификацию, чтобы усилить продуктовые команды, развивающие бизнес-процессы ритейлера. Таким образом компания планирует закрыть 70% открытых вакансий продуктологов.

«М.видео-Эльдорадо» и Productstar запустили обучающую программу по управлению технологическими продуктами, состоящую из двух модулей. Первый завершили 30 сотрудников из разных бизнес-функций (директоры магазинов, продавцы, специалисты по маркетингу, электронной коммерции, работе с персоналом, информационными системами и др.) без опыта в продуктовом менеджменте, которые хотят сменить профессию и начать карьеру в ИТ. После обучения «выпускников» направили на стажировку в существующие команды, по окончании которой они могут перейти на позиции junior-продактов. Второй модуль проходят более 70 действующих менеджеров по продукту – курс позволит им значительно развить цифровые компетенции, получить повышение и возглавить новые продуктовые команды. Обучение длится три-пять месяцев, для входа в программу достаточно написать мотивационное письмо и пройти оценку по компетенциям.

В настоящий момент в компании открыты более сотни продуктовых вакансий — обучение продуктовому подходу позволит ритейлеру закрыть до 70% позиций за счет переквалификации и повышения компетенций внутренних кандидатов, которые уже знакомы со стратегией и задачами бизнеса и быстрее адаптируются к новой функциональности. В 2020 г. группа полностью перешла на продуктовый подход – разработкой и развитием программных решений занимаются более 120 команд, состоящих из сотрудников ключевых бизнес-функций и ИТ-специалистов.

Руководитель департамента обучения и развития персонала» М.видео-Эльдорадо» Ольга Серняева сказала: «Сегодня «М.видео-Эльдорадо» проходит через масштабную цифровую трансформацию. Мы не просто строим бесшовный клиентский опыт с использованием передовых технологий, компания внедряет новый подход к управлению бизнесом, перестраивает привычные процессы и, что более важно, меняет корпоративную культуру и развивает технологическое мышление среди сотрудников. «Цифровая академия» — идеальная площадка для привлечения, развития и самореализации талантливых людей, позволяющая приобрести и развить технологические навыки и компетенции, необходимые для эффективной работы в современной цифровой среде».

Помимо продакт-менеджмента, корпоративная образовательная платформа «Цифровая академия» «М.видео-Эльдорадо» предлагает сотрудникам обучение по направлениям: основы трансформации и понимания бизнеса, agile-подход, аналитика данных, программирование и машинное обучение. Обучение для сотрудников бесплатное, а процесс встроен в бизнес-ритм, что позволяет не нарушать привычный баланс между работой и личной жизнью. Наряду с использованием гибких образовательных методик, налажено сотрудничество с ведущими международными и российскими школами и экспертами.

Онлайн-университет Productstar сформировал программу и подстроил процесс под специфику «М.видео-Эльдорадо». Был использован формат blended learning и micro-courses — онлайн-изучение материала с преподавателем и самостоятельно по заранее сформированной базе знаний. В рамках программы участники тесно работали с трекерами, среди которых ведущие специалисты из «М.видео-Эльдорадо», X5, ФРИИ, «Вкусвилл», и получали обратную связь. Дополнительно проходили вебинары с международными экспертами, в том числе из Amazon. В финале курса участникам предложили продемонстрировать полученные знания и защитить свои проекты.

CEO Productstar Михаил Карпов сказал: «В работе с корпоративными заказчиками мы стараемся максимально учитывать отраслевую специфику и потребности компании. Кейс с «М.видео-Эльдорадо» является удачным примером плодотворной и качественной партнерской работы менеджмента компании и наших специалистов. Как результат — мы можем гордиться быстрым переводом бизнес-процессов ритейлера на эффективные цифровые рельсы. Продуктовый подход сегодня является ключевым фактором роста бизнеса».

По данным аналитиков Productstar, спрос на корпоративные образовательные программы с начала 2021 г. вырос на 70% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. На сегодняшний день в онлайн-университете Productstar прошли обучение более 5 тыс. человек, только за 2020 г.— свыше 3 тыс. человек.