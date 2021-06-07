Производитель «СКАЛА-Р» выделен в самостоятельный бизнес

«СКАЛА-Р», производитель модульных платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем выделена в самостоятельный бизнес в структуре группы компаний «ГС-Инвест».

Новая роль позволит «СКАЛА-Р» более динамично развиваться, закрепить на российском технологическом рынке статус независимого производителя и сформировать партнёрскую сеть для активного совместного продвижения и расширения присутствия.

Двадцатилетний опыт реализации проектов по построению высоконагруженных корпоративных инфраструктур и накопленная экспертиза были конвертированы в создание линейки продуктов «СКАЛА-Р». Последующий серийный выпуск комплексов СКАЛА-Р на протяжении более чем пяти лет, значительные инвестиции в R&D, отлаженные технологические процессы и технический контроль обеспечили высокую надёжность систем. Это позволило кратно увеличить объём поставок. Сегодня в промышленной эксплуатации по всей стране находится свыше 100 комплексов, которые состоят из более чем 2 500 вычислительных узлов.

На данный момент в линейку продуктов, выпускаемых «СКАЛА-Р», входят машины виртуализации для создания горизонтально масштабируемой и отказоустойчивой среды виртуализации и инфраструктуры виртуальных рабочих мест пользователей, а также машины баз данных для оперативной обработки транзакций в высоконагруженных системах, обеспечивающие высокую доступность и сохранность критически важных данных.

Кроме того, компания выпускает машины больших данных для создания платформы хранения и аналитической обработки данных, включающие такие модули как хранилище слабоструктурированных и неструктурированных данных; аналитическая распределённая СУБД массивно-параллельной обработки; сверхбыстрая система распределённых вычислений в оперативной памяти; колоночная аналитическая СУБД; система потоковой обработки данных.

«Сегодня мы ощущаем высокий спрос на продукты СКАЛА-Р со стороны крупнейших заказчиков и видим широкие возможности для раскрытия нашего научно-технического потенциала и коммерциализации результатов исследовательских работ и собственных разработок. Благодаря решению выделить компанию в самостоятельный бизнес, российский рынок получит независимого производителя платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем. В ближайших планах СКАЛА-Р — создать партнёрскую сеть и сформировать экосистему передовых российских разработок в области системного и платформенного программного обеспечения и вычислительной техники для решения задач цифровой трансформации и импортозамещения», — комментирует генеральный директор «СКАЛА-Р» Виктор Урусов.