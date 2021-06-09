CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Бизнес Кадры
|

ИТ-специалисты из органов власти Красноярского края освоили российскую ОС «Альт» по экспресс-программе

Состоялся первый выпуск ИТ-специалистов Красноярского края, прошедших обучение по программе «ALTSTART Интенсив». Это курс по администрированию российских операционных систем «Альт», который совместно разработали специалисты «Базальт СПО» и СПбПУ в ответ на запросы заказчиков. Крупным организациям, внедряющим ОС «Альт», необходимо одновременно и очень быстро обучать большие группы системных администраторов работе с отечественными ОС. Поскольку слушатели зачастую находятся в разных учреждениях и даже городах, программа предусматривает дистанционное обучение. По ней учат системных администраторов во всех регионах России, где внедряют или уже используют операционные системы семейства «Альт».

Первыми выпускниками в Красноярском крае стали ИТ-специалисты из органов исполнительной власти. Все они успешно прошли дистанционное обучение и получили квалификационные сертификаты. Красноярские сисадмины будут заниматься техподдержкой ОС «Альт», которые уже установлены на рабочих местах в краевом правительстве и в Министерстве цифрового развития.

Обучение ИТ-специалистов – лишь один из этапов перевода органов власти и госорганизаций Красноярского края на российское программное обеспечение. Чтобы выполнить переход быстро, рационально и без лишних затрат, Министерство цифрового развития Красноярского края заключило соглашение о сотрудничестве с «Базальт СПО». Со стороны регионального ведомства документ подписал министр Николай Распопин, со стороны коммерческой компании – генеральный директор Сергей Трандин. Соглашение действует до 31 декабря 2025 года. Документ предусматривает комплекс мероприятий по обмену информацией, совместное проведение конференций, совещаний, семинаров, посвященных работе с российским программным обеспечением, обучение ИТ-специалистов. Конечная цель – выполнить требования нацпроекта «Цифровая экономика РФ», регионального проекта «Информационная безопасность».

«Перед нами все чаще встает задача обучить ИТ-специалистов целого края или области в рамках проекта внедрения операционных систем «Альт», – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Мы отлично понимаем, что обучение ИТ-специалистов – очень важный этап в проекте внедрения ОС. Ведь именно от них во многом зависит, насколько органично ОС встроится в цифровую инфраструктуру организации, насколько лояльны будут к ней пользователи. Поэтому Егор Орлов, педагог СПбПУ, и разработал этот курс. Мы с удвоенным вниманием отнеслись к его применению при обучении красноярских коллег. Так же ответственно, основательно и креативно мы будем подходить к выполнению любых работ в рамках соглашения с Красноярским краем».

Дистанционные занятия по программе ALTSTART провел ее автор Егор Орлов, преподаватель авторизованного учебного центра «Базальт СПО». Центр работает на базе Высшей инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В ближайших совместных планах «Базальт СПО» и министерства цифрового развития Красноярского края – открыть региональный центр компетенций по отечественному ПО.

«Соглашение о сотрудничестве с «Базальт СПО» стало важным шагом в цифровизации нашего края, – подчеркнул Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края. – Благодаря соглашению мы рассчитываем на консультационную и методологическую помощь коллег по работе с российским программным обеспечением. Создание и внедрение отечественного ПО стало одним из приоритетных направлений работы министерства на ближайшие годы, а также – одним из ключевых показателей национального проекта «Цифровая экономика», регионального проекта «Информационная безопасность». Чтобы получить цифровую независимость в будущем, мы начали осуществлять поэтапный переход на отечественное ПО в секторе госуправления уже сегодня. Уверен, в этом нам помогут знания и опыт коллег. Вместе мы создадим в крае цифровую среду, в которой удобно работать, получать и предоставлять государственные услуги, учить и учиться, заботиться о здоровье, обмениваться информацией».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана

«Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год

«Билайн» покупает облачный бизнес IBS

В Москве заработает госконтроль над сонными таксистами

Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

Хозяева «Билайна» разделят свой бизнес

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM

Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM

Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке

Показать еще

Наука

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе

Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента
Показать еще