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Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров

Git in Sky проведет уникальный выпускной экзамен для факультета DevOps GeekBrains. Студенты проявят приобретенные компетенции при работе с реальной инфраструктурой для веб-ресурса и после сдачи экзаменов смогут претендовать на роль DevOps-инженеров в команде Git in Sky. Платформа Mail.ru Cloud Solutions обеспечит вычислительные ресурсы для работы над экзаменационными проектами.

Образовательная программа факультета DevOps длится 1,5 года и помогает освоить профессию DevOps-специалиста с нуля. Использование облаков становится стандартом современной разработки, специалисты высокого уровня должны уметь работать с облаком и хорошо представлять возможности, которое оно дает для создания новых цифровых продуктов. Стремясь сделать курс максимально практичным, GeekBrains привлекла к разработке программы ведущих игроков технологического рынка.

Экзаменатором выступает лидер рынка аутсорсинга DevOps-услуг, компания Git in Sky. За десять лет работы в отрасли разработчик накопил большую экспертизу и теперь проведет экзамен для студентов, чтобы на практике проверить компетенции молодых специалистов. Во время экзамена будущие инженеры погрузятся в реальные процессы разработки, общения с заказчиком, создания современной ИТ-инфраструктуры, а также пройдут все этапы сдачи и приемки работы.

Платформа Mаil.ru Cloud Solutions предооставит вычислительные ресурсы для того, чтобы на экзамене эмулировать работу коллектива DevOps-инженеров с клиентом в рамках реализации реальной инфраструктуры для веб-ресурса. Каждая группа учащихся получит шесть виртуальных машин. Три из них будут использоваться для работы с базами данных, остальные — для работы с приложениями и средствами мониторинга.

«Мы стремимся делать максимально практикоориентированное обучение, чтобы студенты легко трудоустраивались после окончания программы. поэтому мы очень рады, что коллеги из Git in Sky и MCS поддержали нашу идею и участвуют в финальном проекте. Для нас важно проводить не только внутреннюю оценку студентов, но и чтобы их оценивал рынок, внешние компании, и мы понимали, насколько студенты готовы к работе и конкурентоспособны после нашего обучения. Так мы понимаем, что мы на правильном пути», – комментирует Иван Нетреба, методист факультета DevOps, GeekBrains.

«Mail.ru Cloud Solutions поддерживает начинающих программистов, помогает получать востребованные на рынке знания и приближенный к реальной профессиональный жизни опыт, — говорит Вадим Кожин, директор по маркетингу Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool. — Поэтому мы выделили облачные ресурсы для проведения уникального экзамена от Git in Sky. Наше участие в образовательной программе факультета DevOps от GeekBrains — это лишь один из множества шагов, призванных пополнить рынок молодыми востребованными специалистами с необходимыми знаниями и компетенциями».

«Сегодня многие компании, где необходимы DevOps или SRE компетенции, испытывают кадровый голод – достаточно сложно найти готовых инженеров на различные стеки технологий и мы поняли, что отбирая лучших мотивированных студентов у топовых школ подготовки, таких, как Geekbrains, мы сможем вырастить из выпускников уже через 1-2 года настоящих профессионалов. Мы возлагаем большие надежды на проект и уверены, что благодаря синергии с нашими постоянными партнёрами Geekbrains и Mail.ru Cloud Solutions мы добьемся хороших результатов», – отмечает Илья Бараулин, тимлид технической команды Git in sky.

Владимир Бахур

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