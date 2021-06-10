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В Syssoft назначен директор по маркетингу

Новым директором по маркетингу компании Syssoft, центра экспертизы в области программного обеспечения, назначена Самая Джафарова.

«Самая давно работает в команде Syssoft. Это очень сильный специалист, который будет заниматься новой маркетинговой стратегией для достижения самых амбициозных задач компании. Помимо этого, на ее плечи ляжет важная задача – выстраивание уникальной маркетинг-команды на стыке цифровых инструментов, развития продуктов и поддержки продаж», – комментирует назначение Максим Тикуркин, генеральный директор Syssoft.

Команда маркетинга во главе с Самаей будет интегрировать маркетинг в новую стратегию развития бизнеса. Сейчас Syssoft ведет работу по выделению в отдельное направление ключевых вендоров и критически важные вертикали: безопасность, офисное, инфраструктурное и специализированное ПО.

«Под каждую вертикаль мы будем взращивать своих уникальных для ИТ-рынка специалистов с компетенциями на стыке продуктолога и маркетолога. Каждый из них будет сфокусирован на конкретной специфике, чтобы помогать нашим партнерам создавать самый качественный маркетинг», — говорит Самая Джафарова, директор по маркетингу компании Syssoft.

Карьерный путь Самаи начался в Microsoft, за ее плечами большой опыт работы в известных ИТ-компаниях, среди которых более пяти лет работы в «Проф-АйТи». В Syssoft Самая долгое время курировала отдел партнерского маркетинга.

Владимир Бахур

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