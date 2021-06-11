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Виталий Копысов стал спикером форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Виталий Копысов, директор по инновациям СКБ-банка, выступил спикером на крупнейшем ИТ-мероприятии страны – «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Событие было посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях, в ходе форума ИТ-директора российских предприятий, государственных ведомств, представители ведущих ИКТ-компаний делились своим опытом в индустрии и прочитали более 80 докладов.

Каждое выступление состояло из пяти тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «Микросервисы» и другие. Виталий Копысов выступил на тему «Цифровая трансформация».

«Такие мероприятия, где можно рассказать о стратегических инновациях, нужны для ИТ-сообщества и обязательно должны быть. Мы готовы рассказывать о том, что в будущем ждет финсектор, с учетом развития новой финансовой экосистемы страны. Это развитие, безусловно, влияет и на многие другие сферы нашей жизни», – сказал Виталий Копысов, директор по инновациям СКБ-банка.

Дмитрий Степанов

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