Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима вложился в немецкий стартап Myos

Myos, немецкая финтех-компания, предоставляющая оборотный капитал для интернет-магазинов, привлекла 25 млн евро. Лид-инвестором раунда А выступил международный фонд Xploration Capital, возглавляемый Игорем Кимом и Евгением Тимко. Tomahawk VC, Fasanara Capital и другие инвесторы также вложились в проект.

Myos предоставляет оборотный капитал продавцам на онлайн-рынках с начала деятельности компании — компания финансирует уже второй заказ продавца на товары, при этом сами приобретенные товары выступают в качестве залога, а фиксированные платежи в рассрочку, привычные для банков, исключены.

«Мы помогаем компаниям раньше, чем традиционные кредиторы, потому что мы рассматриваем розничные продукты, а не самих продавцов. С Myos клиенты получают семизначные суммы без сложных бизнес-планов или гарантий, которые часто отсутствуют у стартапов», - сказал Николас Хильгенфельдт, соучредитель и CEO Myos.

Платформа Myos на основе искусственного интеллекта отслеживает рейтинг продукта, успешность его продаж и конкуренцию на таких онлайн-площадках, как Ebay, Amazon и Alibaba. На основании этих данных она выводит показатель риска, используемый для определения будущего потенциала продаж и стоимости финансируемых продуктов.

«Прозрачность онлайн-рынков создает возможность для принципиально новой оценки рисков по торговым кредитам. Благодаря этому принципу Myos удалось вывести на рынок свой продукт, и мы видим в нем огромный потенциал для всей индустрии электронной коммерции», отметил Евгений Тимко, управляющий партнер Xploration Capital.

Компания была основана в 2018 предпринимателями, ранее занимавшими руководящие должности в Morgan Stanley, Allianz, Roland Berger, Lendico и других компаниях. За прошедшее время Myos ускорила рост своих клиентов и завоевала их доверие — компания выдала уже более 1000 кредитов.

«Myos предлагает гибкое и в то же время справедливое решение по финансированию, которое очень выгодно для нас, как для молодой компании. Благодаря кредитам Myos мы смогли вырасти почти на 500% в прошлом году, а без них это было бы невозможно», сказал Деннис Майнке, управляющий директор BEMS Ventures.

В число акционеров Myos уже входят Mountain Partners, Berlin Technologie Holding, Avala Capital, и бизнес-ангелы из индустрий финтеха и электронной коммерции, а франкфуртский банк Raisin Bank выступает в качестве банковского партнера.

С привлеченными инвестициями Myos планирует выйти на международный рынок, расширить бизнес в Германии и продолжить разработку своей платформы на основе искусственного интеллекта.