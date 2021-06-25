HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты ежегодного Рейтинга лучших факультетов и вузов Москвы за 2020–2021 гг. За основу рейтинга традиционно берется анализ востребованности выпускников на рынке труда — то, что в первую очередь волнует поступающих и их родителей. На верхних строчках списка находятся факультеты, которые готовят самых успешных и востребованных специалистов. Эти выпускники получают больше приглашений на собеседования, им предлагают более высокую зарплату, и они чаще ищут работу по специальности по сравнению с конкурентами. В рейтинге hh.ru не учитываются научные степени и исследовательская работа в вузах.

Служба исследований hh.ru проанализировала базу резюме выпускников московских вузов 2020–2021 гг. на сайте hh.ru. В рейтинг вошли 9 профессиональных сфер, по которым имелись наиболее полные данные: в каждой размещено не менее 1100 резюме с корректно указанным учебным заведением и опубликовано не менее 20 тысяч вакансий в Москве, что говорит о востребованности этих специализаций на рынке труда.

В рейтинге московских факультетов 2020–2021 гг. от hh.ru приняли участие следующие профессиональные сферы: информационные технологии; юриспруденция; экономика и финансы; управление персоналом; маркетинговые коммуникации; медицина; журналистика; туризм и гостеприимство; строительство и архитектура.

Типичные профессии: ИТ-специалист различного профиля, программист/разработчик ПО различного профиля, системный администратор, бизнес-аналитик, тестировщик, специалист технической поддержки, ИТ-менеджер, системный архитектор, системный аналитик, специалист SAP, специалист по информационной безопасности, инженер по телекоммуникациям, администратор баз данных, администратор бизнес-приложений и пр.

Возглавляют рейтинг в ИТ — факультет информатики и систем управления МГТУ им. Н.Э. Баумана (8,5), факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (8,2) и бакалаврская программа «Бизнес-информатика» на факультете «Высшая школа бизнеса» НИУ ВШЭ (7,2).

Институт информационных технологий РТУ МИРЭА — Российский технологический университет показал наилучшую динамику за год и поднялся стразу на 4 строчки в рейтинге и вошел в топ-10. Факультет информационных технологий МТУСИ (6,6), который в прошлом году входил в тройку лидеров, опустился на 6-е в рейтинге этого года.

Новичками ИТ-рейтинга стали профильные факультеты Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, НИЯУ МИФИ и Московского городского педагогического университета.

Это объективный рейтинг, основанный на реалиях рынка труда, и в его методологии есть ограничения. Отсутствие вуза или факультета в списке объясняется низкой активностью его выпускников либо неполной информацией в их резюме. В связи с реформой системы образования ряд вузов был реорганизован и присоединен к ведущим университетам. Ряд факультетов также был упразднен либо реорганизован в соответствии с требованиями рынка.

Уникальные черты рейтинга hh.ru, отличающие его от других рейтингов: использовались данные о востребованности выпускников 2020–2021 годов факультетов/кафедр московских вузов, разместивших свои резюме на сайте hh.ru; оценивалась реальная востребованность выпускников посредством анализа действий соискателей/выпускников (профильность размещения) и работодателей (приглашения на собеседования, заработная плата, на которую приглашают выпускников, и сравнение с общерыночной зарплатой) на сайте hh.ru; весовые параметры для построения рейтинга получены на основе онлайн-опроса, проведенного в мае 2017 года среди 159 работодателей/HR-менеджеров, нанимающих в данный момент молодых специалистов.