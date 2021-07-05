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Суд освободил совладельца Merlion Олега Карчева из-под домашнего ареста

Как сообщил CNews Георгий Поспелов, адвокат совладельца компании Merlion Олега Карчева, в Пресненском районном суде города Москвы сегодня состоялось заседание, в рамках которого рассматривалось ходатайство следствия о продлении домашнего ареста. Срок домашнего ареста истекал 6 июля 2021 г.

Суд принял во внимание аргументы защиты и отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении меры пресечения, заменив ее на запрет определенных действий на срок до 6 августа 2021 года.

По словам Георгия Поспелова, настоящее уголовное дело «было незаконно возбуждено СУ по СЗАО ГСУ СК России по городу Москве 6 февраля 2020 года в отношении неустановленных лиц по факту покушения на убийство бывшего сотрудника Merlion Вячеслава Симоненко в сентябре 2015 года путем, якобы, поджога одного из строений на его дачном участке в Московской области, в котором его самого не было».

В результате этого «поджога» никто не пострадал. Не пострадало и само дачное строение. Несмотря на это, Симоненко через пять лет обратился с заявлением о совершенном на него покушении и поджоге, но не в следственные органы по месту нахождения его дачи, как положено по закону, а в следственный орган другого субъекта Российской Федерации, не представив при этом доказательств, указывающих на то, что событие преступления вообще имело место.

После того как защита обвиняемых обратилась с жалобой на незаконное уголовное преследование обвиняемых к руководителям СК России, ФСБ России и Генеральной прокуратуры России, уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в ГСУ СК России по городу Москве.

После производства неотложных следственных действий в распоряжении руководства следственной группы появились доказательства, указывающие на незаконность привлечения совладельцев компании Merlion в качестве обвиняемых и содержании их под стражей. С этой позицией по делу согласилось и руководство прокуратуры, заявившее в адрес ГСУ СК России по городу Москве требование об устранении нарушений законодательства при расследовании уголовного дела. В связи с этим 5 февраля 2021 года Олег Карчев был освобожден из СИЗО под домашний арест, а 1 апреля 2021 года Алексей Абрамов и Владислав Мангутов были освобождены из СИЗО без избрания какой-либо иной меры пресечения.

По мнению защиты, в распоряжении следствия имеются достаточные доказательства, указывающие на то, что для дальнейшего расследования уголовного дела нет законных оснований и по нему уже необходимо принять итоговое процессуальное решение – прекращение его производства в связи с отсутствием состава преступления с полной реабилитацией всех совладельцев Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова и топ-менеджера компании Бориса Левина.

Владимир Бахур

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