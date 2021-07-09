Консорциум РосСХД: «В России пытаются отменить импортозамещение в радиоэлектронике»

Консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных РосСХД опубликовал открытое письмо. В нем говорится о негативном влиянии на импортозамещение в сфере радиоэлектроники проекта Постановления Правительства о введении балльной системы оценки локализации продукции.

В начале июля опубликован проект Постановления Правительства, который откладывает реализацию политики импортозамещения в сфере радиоэлектроники. По действующим сейчас правилам, с 1 января 2021 г. в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга может попасть только та вычислительная техника, где стоимость иностранных комплектующих составляет не более 35% от цены товара и обязательно используется российский центральный процессор. То есть должны быть выполнены одновременно оба требования (Постановление Правительства №1746 для СХД и Постановление Правительства №2458 для вычислительной техники).

В опубликованном проекте доля стоимости иностранных комплектующих в цене продукции заменяется балльной системой: за выполнение различных параметров локализации начисляются баллы, а при наборе определенной суммы баллов продукция попадает в реестр «отечественной техники». Кроме этого отменяется обязательное использование российского процессора — теперь за него можно получить дополнительные баллы, но набрать требуемую для попадания в реестр сумму баллов можно и без него.

Ранее балльная система была введена для ряда промышленного оборудования, в т.ч. «продукция судостроения», «прицепы и другая специальная техника», «автомобилестроение», «медицинские изделия» (последнее — на стадии проекта). Но балльная система была введена дополнительно к ранее существовавшему порядку по расчету адвалорной доли (соотношению доли иностранных комплектующих в цене изделия). Глубина локализации перечисленной техники определяется посредством одновременно и адвалорной доли, и баллов за технологические операции, говорится в открытом письме РосСХД. Проект введения балльной системы в отношении продукции радиоэлектроники вопреки заведенному порядку заменяет расчет адвалорной доли балльной системой.

«В случае принятия проекта Постановления Правительства в том виде, в котором он опубликован сейчас, в реестре Минпромторга окажется много импортной техники. Чтобы преодолеть порог локализации в радиоэлектронике, согласно предложенным критериям, достаточно взять иностранный продукт и незначительно его доработать, — говорит Олег Изумрудов, исполнительный директор Консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных РосСХД. — Появляется возможность включить в реестр продукцию, которая сейчас не может попасть в него из-за недостаточной степени локализации или не имеющая центрального российского процессора. При этом отечественные процессоры сегодня могут использоваться во всех перечисленных в проекте Постановления типах оборудования на 100%».

Консорциум РосСХД подготовил альтернативный проект Постановления Правительства о введении балльной системы оценки локализации вычислительной техники. В нем прописана необходимость соблюдения текущих критериев — соотношение доли иностранных комплектующих в цене изделия, обязательное наличие центрального российского процессора, и добавляется оценка локализации в рамках балльной системы.

Проект Постановления Правительства от РосСХД направлен в Минпромторг.