«Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps

«Инфосистемы джет» и разработчик платформы мониторинга MONQ Digital Lab заключили партнерское соглашение. Портфель ИТ-компании пополнился решением класса AIOps — для управления ИТ на основе технологий искусственного интеллекта. Платформа MONQ полностью контролирует состояние ИТ-систем, предсказывая сбои или обнаруживая инциденты, которые влияют на бизнес-процессы. Решение входит в реестр российского ПО и отличается конкурентной стоимостью.

Интерес к системам мониторинга, использующим технологии искусственного интеллекта, растет ежегодно и в мире, и в нашей стране. По данным Gartner, средняя по масштабу ИТ-инфраструктура предприятия каждый год генерирует в два или даже три раза больше данных. Собрать и обработать колоссальные объемы операционных данных по силам только решениям класса AIOps. Они способны отсеять незначительные события и реагировать только на те, что действительно влияют на доступность сервисов. Технологии AIOps быстро диагностируют первопричины сбоев и в некоторых случаях автоматически разрешают инциденты без вмешательства человека. Это позволяет максимально защитить бизнес от финансовых или репутационных рисков.

Система MONQ собирает данные из множества сторонних систем — SCOM, Zabbix, Jenkins, Splunk, Prometheus, Tivoli, Initi, Nagios, Micro Focus, Wisla, Elastic, ntop. Новые источники данных подключаются в несколько кликов «из коробки», а если готовой интеграции нет, то ее можно быстро настроить при помощи универсального коннектора.

Среди важных возможностей системы: точная локализация причин сбоя. Платформа комплексно анализирует данные из разных систем и показывает источники сбоя, степень их влияния на состояние всей ИТ-системы; управление всей ИТ-инфраструктурой централизованно. Информация обо всех системах в реальном времени доступна на одном экране; автоматическое разрешение инцидентов. Скрипты автоматизации самостоятельно решают задачи; фокус только на важных событиях. Система сокращает число бесполезных уведомлений на 80%, показывая только самые значимые из них; превентивная работа по устранению аномалий. Искусственный интеллект и предиктивная аналитика помогают не допустить более 20% инцидентов; применение проактивного реагирования. Система помогает замечать все зависимости между событиями, это позволяет заранее видеть, какие события могут больше всего повлиять на бизнес; понятная отчетность для бизнеса.

«Значимость ИТ мотивирует крупный бизнес особенно внимательно следить за состоянием своего "цифрового" здоровья. Но сделать это отдельными инструментами в масштабах крупных инфраструктур невозможно — ИТ-специалисты тонут в лавине оповещений, а "пожары" продолжают случаться. Технологии искусственного интеллекта в мониторинге избавляют от незначительных сигналов и помогают предвидеть аномалии, превентивно отреагируя на них, — сказал Алексей Акопян, руководитель направления мониторинга «Инфосистемы джет». — Мы видим значительный потенциал от использования системы MONQ. Наша команда тесно контактирует с разработчиком и при необходимости в системе реализуются доработки. Вместе мы сможем свести к минимуму сбои у наших клиентов».

«Многие компании работают с различными системами мониторинга. Например, одна рабочая группа следит за состоянием сети, другая отвечает за виртуализацию и обе команды пользуются разными инструментами. Так в экосистеме компании может применяться 20-30 и даже 100 разных систем мониторинга. Мы видим своей задачей объединить все технические данные в единой системе, чтобы ускорить расследование инцидентов в 2-3 раза, а еще лучше — полностью предотвратить сбои, — отметил Николай Ганюшкин, генеральный директор MONQ Digital Lab. — У команды мониторинга "Инфосистемы джет" высокий уровень экспертизы. Вместе мы сможем сделать не один десяток кейсов, предупреждая наступлениев сбоев и событий, влияющих на бизнес».