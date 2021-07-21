CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Техника
|

Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: устройства для «умного дома» стали товарами массового спроса

Группа «М.видео-Эльдорадо» оценила российский рынок устройств «умного дома». В первом полугодии 2021 г. он достиг порядка 1,5 млрд руб., продажи «М.видео-Эльдорадо» выросли за тот же период в семь раз в штуках и примерно в пять раз в денежном выражении. Рынок гаджетов для организации «умного дома» в России к 2023 г. может достичь 5-6 млрд руб., что сопоставимо с годовым объёмом продаж таких товаров массового спроса как блендеры или фены.

К устройствам для организации «умного дома» можно отнести управляемые розетки, светильники, датчики движения, устройства для управления шторами, кондиционерами и ТВ, камеры видеонаблюдения. Спрос на эти устройства в России удваивается каждые два-три года, в первом полугодии 2021 г. этот рынок вырос на 30% до порядка 1,5 млрд руб. В «М.видео-Эльдорадо» продажи выросли в семь раз в штуках и около пяти раз в денежном выражении, чему способствует широкий ассортимент и возможность протестировать решения в рамках порядка 140 демонстрационных зон в магазинах по всей России.

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» группы «М.видео-Эльдорадо» Сергей Сухоруков сказал: «Устройства, которые ещё вчера считались нишевыми, приобретают широкую популярность – общий объем рынка «умной техники» приближается к покупкам товаров массового спроса, которые есть практически в каждом доме, таких как блендеры или фены, а минимальный «порог» покупки снижается за счёт новых производителей и моделей. Ассортимент устройств для управления светом, безопасностью, розетками и пр. в «М.видео» и «Эльдорадо» за последний год вырос пятикратно – сейчас это несколько тысяч моделей. В целом, спрос на гаджеты для «умного дома» драйвят три ключевых фактора – развитие ассортимента и появление новых моделей, растущая популярность колонок с голосовым управлением, которые позволяют соединить все в удобную систему, и общий тренд на благоустройство быта на фоне необходимости работы и учёбы из дома».

Самыми популярными по продажам в 2021 г. в «М.видео» и «Эльдорадо» стали товары из экосистемы «умный свет», IP-камеры, а также «умные розетки» и «умные пульты».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская таможня не смогла закупить ПК для гостайны с заведомо зарубежными чипами

Qiwi продала виртуальный банк «Точка»

Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников

В России началось создание электронного архива чиновников за 1,3 миллиарда

Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир

Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап

Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021

Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще