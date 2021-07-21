Qualcomm расширила направление носимых устройств

Qualcomm Technologies обрисовала свою общую концепцию пространства носимых устройств и выделила ряд этапных достижений платформы Snapdragon Wear. Компания рассказала об увеличении инвестиций в развитие платформы и представила новую программу расширения экосистемы Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program. Qualcomm Technologies также сообщила, что в программе примут участие более 60 лидеров отрасли, включая такие компании, как Arm, BBK, Fossil, Oppo, Verizon, Vodafone и Zebra.

Индустрия носимых гаджетов развивается и сегментируется ускоренными темпами: уже сейчас в потребительском и корпоративном сегментах присутствуют специализированные продукты для детей, подростков, взрослых и пожилых людей.

«Рынок носимых устройств вырос на 21% год к году, и мы не видим ни малейших признаков замедления, — сказал Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), руководитель исследований мирового рынка мобильных устройств компании, IDC. — Спрос потребителей на новые варианты применения носимых устройств рождает новые форм-факторы. Применение умных часов выходит далеко за пределы трекеров здоровья и фитнеса, они захватывают потребительский и корпоративный сегменты, стимулируя дальнейший рост в этом направлении».

«Наши платформы Snapdragon Wear, на которых собираются умные часы для детей, взрослых и пожилых людей, а также трекеры для домашних животных и различные аксессуары, служат катализатором развития индустрии, — сказал Панкадж Кедья (Pankaj Kedia), старший директор и руководитель глобального направления умных носимых устройств Qualcomm Technologies. — Сейчас мы значительно наращиваем инвестиции в разработку полупроводников, платформ и технологий, а в следующем году в рамках нашей долгосрочной стратегии планируем развернуть новые платформы Snapdragon Wear в различных сегментах».

Удовлетворяя разнообразные нужды потребителей, Qualcomm Technologies продолжает разрабатывать новые платформы Snapdragon Wear с уникальной гибридной архитектурой для различных операционных систем, новые программные релизы и референсные дизайны. «Мы предвидим гиперсегментацию рынка мобильных гаджетов, — отметил Кедья. — Qualcomm Technologies предлагает экосистеме свои платформы и инвестиции, и я уверен, что нам предстоит сыграть важную роль в ускорении этого процесса».

За последние пять лет компания, сотрудничая с 75 производителями устройств и 25 сервис-провайдерами, поставила в 100 стран более 40 млн носимых устройств 250 наименований, то есть в среднем каждую неделю появлялся новый гаджет.

Многообещающий сегмент носимых устройств в то же время ставит перед отраслью серьезные вопросы. Чтобы ускорить их решение и облегчить кооперацию, Qualcomm Technologies предложила Программу развития экосистемы Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program, призванную упростить разработку и ускорить коммерциализацию продуктов, обеспечив взаимодействие производителей устройств, сервис-провайдеров, разработчиков платформ, независимых вендоров аппаратного и программного обеспечения и системных интеграторов с OEM-производителями.

Программа объединяет лидеров индустрии для обсуждения отраслевых трендов, обмена новыми технологиями и стратегиями разработки и сбыта, проведения тренингов, демонстрации концептов, запуска продуктов и упрощения взаимодействия игроков экосистемы. Коллективная цель участников программы — ускорить развитие сегмента носимых гаджетов путем создания дифференцированных приложений при сокращении себестоимости разработок и сроков производства.

«Чтобы полнее удовлетворять постоянно растущие запросы потребителей, Qualcomm Technologies активно сотрудничает с заказчиками и партнерами, — сказал Кедья. — Сегодня мы представляем программу ускорения развития экосистемы Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator, и у нас запланирован ряд масштабных инициатив. Наша цель — предоставить индустрии средства для сотрудничества и создания новых приложений для носимых устройств, а также придать новый импульс для энергичного развития этого многообещающего пространства».

«Рынок носимых устройств продолжает развиваться, появляются новые форм-факторы и проекты, и для получения комплексных и иммерсивных результатов требуется большая производительность, — сказал Кетан Шах (Ketan Shah), старший директор Arm по приложениям расширенной реальности и носимым устройствам. — Наша основная задача — обеспечить вычислительную производительность и информационную безопасность, которые необходимы для появления носимых устройств следующего поколения. Участвуя программе Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator, мы укрепим связи с обширной экосистемой, чтобы стимулировать сотрудничество и перемены в нашей отрасли».

«В своих продуктах Fossil Group всегда стремится к инновациям и повышению производительности. Мы уверены, что благодаря партнерству с Qualcomm уже в этом году выведем на рынок лучшие умные часы на базе Wear OS», — сказал Крис Хертли (Chris Hartley), директор стратегии развития носимых гаджетов компании Fossil Group, Inc

«Verizon всегда стремилась развивать индустрию носимых устройств, мы выпустили множество гаджетов, которые помогают пользователям оставаться на связи, — сказала Фархана Шоудри (Farhana Chaudhry), директор Verizon по управлению продуктами и новым разработкам. — Программа Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator дает возможность сотрудничать с широким кругом экосистемных партнеров и чтобы продолжать создавать инновации и разнообразные носимые гаджеты».

«Vodafone гордится своим участием в программе Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator, направленной на расширение функциональности и применения потребительских носимых устройств. Они стали неотъемлемой частью телекоммуникационной структуры следующего поколения, и для их успеха необходимо объединить усилия разработчиков пользовательских интерфейсов и контента и инноваторов в сфере связи, полупроводниковых приборов и оборудования. В результате такого объединения появился, например инновационный сервис Vodafone OneNumber, позволяющий носимым устройствам подключаться даже при отсутствии мобильного телефона», — сказал Фил Пател (Phil Patel), директор Vodafone Group Services GmbH по продуктам и услугам.

«Zebra Technologies уже не первый год создает инновационные носимые решения для корпоративных заказчиков, — сказала Джули Джонсон (Julie Johnson), вице-президент Zebra Technologies по управлению продуктами. — Продолжая работать с заказчиками над текущими и новыми проектами, мы многого ждем от сотрудничества с Qualcomm Technologies».

Программа Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator реализуется в рамках более обширной программы Qualcomm Advantage Network. В ней могут принять участие компании, создающие решения на базе платформ Snapdragon Wear. Инаугурационный саммит участников экосистемы Qualcomm Wearables Ecosystem пройдет осенью 2021 г.