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Удостоверяющий центр «Ростеха» расширит сеть до 350 филиалов по стране

Удостоверяющий центр «Основание», созданный компанией «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» совместно с группой компаний «Селдон», прошел аккредитацию в соответствии с новыми требованиями Минцифры России, подтвердив тем самым право выпускать квалифицированные электронные подписи. До конца 2021 г. планируется дополнительно открыть более 200 точек присутствия во всех регионах страны и довести общий объем выпуска электронных подписей до 1 млн ежегодно.

В настоящее время удостоверяющий центр «Основание», созданный на базе «Аналитического центра», насчитывает более 150 филиалов в 81 регионе России. Структура предоставляет услуги в области электронного документооборота и электронного обмена данными, обмена счетами-фактурами, работы с онлайн-кассами. Клиенты могут использовать инфраструктуру центра для анализа данных, также доступна функция организации электронных торгов. Помимо этого, «Основание» разработало новый продукт для корпоративных клиентов.

«У нас амбициозные цели: расширить сеть до 350 филиалов и занять лидирующие позиции на рынке удостоверяющих центров. Недавно мы запустили корпоративный центр регистрации. Это сервис, который позволяет эффективно планировать и управлять сертификатами электронной подписи сотрудников в рамках корпоративного электронного документооборота. Эксплуатация центра возможна через личный кабинет в веб-интерфейсе или через специальное приложение. Это особенно выгодно организациям со штатом от 100 и более сотрудников и офисами в разных городах. Решение будет актуально и для компаний, которые перевели персонал на удаленную работу», – сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Корпоративные центры регистрации позволяют быстро продлевать или отзывать сертификат электронной подписи сотрудника, а также сокращают время первичного получения подписи до 15 мин. Выделенная техническая поддержка и персональный менеджер, закрепленный за каждым корпоративным клиентом, обеспечивают оперативное реагирование в любых ситуациях, например, при необходимости срочного перевыпуска электронной подписи.

«За последние полгода была проделана большая работа с государственными органами и корпоративными клиентами, и уже сегодня есть наработки для дальнейшего развития. Для наших клиентов мы планируем ежемесячно выпускать новые сервисы и продукты. Кроме этого, мы открыты для предложений новых партнеров и готовы рассматривать их для внедрения по всей стране», – сказал председатель совета директоров «Аналитического центра» Илия Димитров.

В проекте задействованы разработки «РТ-Проектных технологий», которые ранее использовались в крупных федеральных информационных системах, таких как единый агрегатор торговли «Березка» и единая информационная система закупок. Лингвистические и аналитические технологии обработки больших данных компании «Селдон» усиливают совместные продукты и обеспечивают функционирование инфраструктуры открытых ключей. Банком-партнером проекта выступает «Московский кредитный банк».

В соответствии с требованиями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с 1 июля 2021 г. удостоверяющие центры, не прошедшие аккредитацию по новым стандартам, теряют право выпускать квалифицированные электронные подписи. Срок ранее выпущенных такими УЦ электронных подписей истекает 1 января 2022 г.

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