«Связной»: смартфоны с поддержкой 5G уверенно идут в рост

«Связной» сообщил о том, что по итогам II квартала 2021 г. на российском рынке смартфонов было реализовано 524 тыс. устройств с 5G на сумму 43,6 млрд руб. Таким образом, продажи за рассматриваемый период увеличились в количественном выражении в 14 раз, в денежном — в 20 раз. Средняя цена на смартфоны с поддержкой 5G выросла на 29% и составила 83 тыс. руб.

Смартфоны с поддержкой пятого поколения связи активно завоёвывают рынок – по итогам II квартала в России на них приходится уже 8% продаж умных телефонов, а в деньгах они занимают порядка 30%. При этом важно отметить, что продажи смартфонов с 5G стартовали на российском рынке только в марте 2020 г., во II квартале 2020 г. доля в количестве была всего 0,5%, а в деньгах – 2%.

В целом с января по июнь 2021 г. было реализовано 1045000 смартфонов с модулем 5G на сумму 90,4 млрд руб. А с марта по декабрь 2020 г. россияне купили 590000 таких устройств на общую сумму 48,8 млрд руб.

Безусловными лидерами продаж среди россиян, как в деньгах, так и в выручке во II квартале 2021 г. являются смартфоны 5G брендов Apple, Samsung, Honor, Xiaomi и Huawei. Все строчки рейтинга топ-5 продаж помодельно занимают iPhone 12 в разных модификациях: iPhone 12 128/4GB, iPhone 12 Pro MAX 256/6GB, iPhone 12 Pro 128/6GB, iPhone 12 Pro MAX 128/6GB и iPhone 12 Pro 256/6GB.

В «Связном» продажи смартфонов с 5G во II квартале 2021 г. выросли в 36 раз в количестве и в 83 раза в деньгах, при этом только 37% смартфонов были куплены с помощью кредитных программ. Самыми популярными моделями стали Apple iPhone 12 Pro 128GB m, Apple iPhone 12 Pro Max 256GB m и Samsung G991 Galaxy S21 256Gb. Чаще всего покупают смартфоны с модулем 5G жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Ростова-на-Дону и Саратова.

«Безусловно, перспективы продаж смартфонов с поддержкой нового поколения связи 5G высоки. Основным драйвером продаж в будущем станет развитие сетей 5G на территории страны. А пока спрос в первую очередь растет благодаря технической составляющей таких смартфонов, на сегодняшний день это самые продвинутые модели, новый стандарт, к которому стремится весь рынок. Расширение модельного ряда также способствует продажам смартфонов с 5G, по итогам II квартала на рынке уже представлено порядка 130 моделей устройств, годом ранее их было всего 38», — сказал Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».