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Разработчики «1С» выступили на международном чемпионате The Digital and Hybrid Eurasian Competition 2021

С 16 июня по 18 июля 2021 г. был проведен чемпионат Digital and Hybrid Eurasian Competition 2021 (Распределенный евразийский чемпионат) по 10 профессиональным направлениям, в том числе по компетенции IT Software Solutions for Business. Среди применяемых технологий разработки бизнес-приложений представлена платформа «1C:Enterprise».

В Распределенном Евразийском чемпионате участвовали конкурсанты и эксперты национальных сборных 10 стран, среди которых Индия, Казахстан, Китай, Россия, Узбекистан и другие. В условиях эпидемиологических ограничений конкурсанты работали индивидуально на своих площадках под контролем организаторов, а эксперты совместно проводили оценку работ с применением цифровых платформ.

В конкурсном задании компетенции IT Software Solutions for Business требовалось спроектировать и разработать десктопное и мобильное приложения для организаторов крупного фестиваля, а также обеспечить обмен данными с базой данных заказчика. Для некоторых задач требовалось также разработать собственные API для интеграции с другими службами заказчика.

Впервые в международном чемпионате принимала участие команда разработчиков «1С» из Узбекистана: конкурсант Дониёр Алимов, выпускник Ташкентского университета информационных технологий, и эксперт – Вячеслав Куржнер, ИТ-специалисты компании Venkon, которая является партнером WorldSkills Uzbekistan по компетенции IT Software Solutions for Business.

Третье место Дониёра Алимова – отличный результат для первого международного выступления бизнес-разработчиков страны. «Образование в области информационных технологий – одно из основных направлений развития профессионального образования в стране. Уровень профессионализма, который продемонстрировал Дониёр Алимов, соревнуясь с опытными соперниками из Китая и России, станет образцом для тех молодых людей, которые сейчас выбирают профессиональный путь, и которые будут формировать кадровый потенциал для реализации проектов цифровизации и в Узбекистане, и в соседних странах», – сказал Фаррух Жураев, руководитель WorldSkills Uzbekistan. Дониёру Алимову присвоена квалификация «1С:Джуниор» по платформе «1С:Предприятие 8».

Лучшим разработчиком бизнес-приложений стал Huang Junlong, КНР, второе место занял Андрей Черепков, Россия, третье место разделили Дониёр Алимов, Республика Узбекистан, Коркем Жардемова, Республика Казахстан, и Максим Мемус, Республика Беларусь. По условиям чемпионата все участники и эксперты получат Skills Passport, а фирма «1С как партнер чемпионата предоставит возможность бесплатного онлайн-обучения по технологиям «1С:Предприятие 8», а также денежные призы.

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