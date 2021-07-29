IDC: расходы российского бизнеса на интернет вещей в 2020 году достигли $3,93 млрд

По результатам отчета IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast, 2020–2025, общий объем расходов на интернет вещей в сфере бизнеса в 2020 г. составил $3,93 млрд

Непростой 2020 г. заставил компании пересмотреть свои инвестиции в ИТ, что привело к сокращению и расходов на интернет вещей (IoT) в России. Сосредоточившись на обеспечении безопасной удаленной среды для сотрудников, клиентов и партнеров, некоторые компании отложили инвестиции в технологии интернета вещей.

Те же компании, которые продолжили уже начатые инициативы или смогли запустить проекты в нестабильной рабочей ситуации, получили видимое преимущество в операционных процессах, благодаря анализу данных от решений интернета вещей и сокращая зависимость от человеческих ресурсов.

Несмотря на последствия колебаний расходов на IoT, рост рынка ускорится в 2021 г., благодаря цифровым инициативам компаний из разных отраслей. IDC ожидает, что рынок интернета вещей в стране вырастет до $8,57 млрд в 2025 г., что представляет собой совокупный годовой темп роста (CAGR) в период 2021-2025 гг. в 16,8%.

В 2020 г. лидирующими отраслями по затратам на интернет вещей стали производство и добыча, общая доля которых составила около 30%, за которыми следуют транспорт и инфраструктура, включающая коммуникации и коммунальное хозяйство.

По оценкам IDC, затраты со стороны компаний заказчиков на ИТ- и бизнес-услуги составляют около 40%. Сервисные компании помогают заказчикам разрабатывать стратегии использования технологий интернета вещей и разрабатывать бизнес-сценарии, обеспечивающие преимущества для бизнеса. Также растущий спрос на аналитику, основанную на данных интернета вещей, требует внешней экспертизы в области бизнес-аналитики.

На втором месте остались инвестиции в оборудование – серверные мощности и устройства. Расходы на аппаратное обеспечение остаются значительными, поскольку число «вещей», которые доставляют данные, продолжает расти. Компании внедряют новые и расширяют существующие сценарии использования с помощью установки различных устройств.

В 2020 г. категория программного обеспечения составила третью по величине долю на рынке IoT. Программные приложения отражают отраслевые задачи, в то время как использование платформы интернета вещей способствует более быстрой разработке и развертыванию приложений.

«После периода пилотных проектов и перехода к полноценным внедрениям технологий ИВ в операционную действительность, в организациях изменилось отношение к интернету вещей. Компании рассматривают ИВ, как средство соединения ИТ и операционных технологий (ОТ), которое позволит им получать и использовать больше данных для анализа и строить цифровую компанию, — сказала Елена Семеновская, директор по исследованиям, IDC в России и СНГ. — Информация, предоставляемая с помощью внедрения технологий интернета вещей, имеет решающее значение для улучшения процессов и автоматизации принятия решений. По мере цифровизации компаний интеграция ИТ и OT становится обязательной, что способствует распространению и более широкому признанию интернета вещей».

В исследовании Russia Internet-of-Things Market Forecast, 2020–2025 IDC проводит анализ рынка IoT в России и дает рыночный прогноз на 2020-2025 гг. по отдельным технологическим сегментам и вертикалям. В отчете содержится информация об основных тенденциях быстро развивающегося рынка интернета вещей, а также факторы роста и ингибиторы для всего прогнозируемого периода.

Отчет базируется на исследовании IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, в котором дается детальный прогноз расходов на IoT с разбивкой 82 сценариям использования технологий, и дополнительно по 20 отраслевым сценариям, с учетом как первоначальных, так и повторяющихся расходов.