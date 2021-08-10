Blue Prism признана лидером Магического квадранта Gartner 2021 по роботизированной автоматизации процессов

Компания Blue Prism, пионер и мировой лидер в области интеллектуальной автоматизации для бизнеса, сегодня объявила о том, что компания Gartner, Inc. в очередной раз разместила технологию Blue Prism в раздел лидеров Магического квадранта в сфере роботизированной автоматизации процессов (RPA).

В отчете за 2021 год Gartner оценила 18 поставщиков по критериям «Способность к исполнению» и «Полнота видения» и позиционировала Blue Prism как лидера квадранта.

Согласно Gartner: «Лидеры обладают глубокими знаниями реалий рынка, надежной репутацией, способностью задавать направление развития рынка, а также способностью привлекать и удерживать клиентов. На рынке RPA лидеры демонстрируют понимание потребностей корпоративных клиентов и возможностей для расширения функциональности, а также добавления новых продуктов и услуг к своему основному портфелю RPA-решений. Иными словами, лидер должен обладать ведущим видением рынка и иметь способность реализовать это видение. Быть лидером – не всегда значит быть лучшим для каждого клиента. Некоторые малые предприятия, не являющиеся лидерами, могут обеспечить превосходную поддержку для своих клиентов. Другие поставщики могут предоставлять специальные возможности своим клиентам, такие, как повышенная безопасность или специализированные функции (необходимые, например, для контактных центров и отдельные сценарии использования на рабочих столах). Поставщик, который предлагает RPA-решения для отдельной отрасли или на определенной географической территории, может не являться лидером на глобальном рынке, но при этом быть конкурентоспособной компанией в своей отрасли или территории».

«Позиционирование Blue Prism в качестве лидера компанией Gartner подтверждает приверженность Blue Prism своим клиентам и партнерам, а также уникальную прочную позицию в отношении технологии интеллектуальной автоматизации предприятий, – отметил Джейсон Кингдон (Jason Kingdon), генеральный директор и председатель совета директоров компании Blue Prism, - Blue Prism отличается своей технологической архитектурой и стремлением помочь клиентам масштабировать интеллектуальную автоматизацию по всей организации. Согласовывая стратегии автоматизации с ключевыми бизнес-целями, мы помогаем нашим клиентам получить максимальный возврат инвестиций и оставаться гибкими и конкурентоспособными в цифровом мире».

Blue Prism является пионером в области масштабирования автоматизации для предприятий, поддерживая более широкое внедрение технологии в организациях. Сосредоточившись на комплексном подходе, Blue Prism помогает клиентам перейти от автоматизации отдельных процессов к взаимодействию цифрового и человеческого персонала. Данный подход в свою очередь помогает быстро и эффективно достигать ключевых бизнес-целей, таких как повышение производительности, окупаемость инвестиций и повышение качества обслуживания клиентов. Коэффициент удержания клиентов компании Blue Prism, составляющий 98%, еще раз демонстрирует доверие клиентов и их веру в продукты и услуги Blue Prism.

«Компания Zurich Insurance UK продолжает сотрудничество с Blue Prism по многим причинам, особенно благодаря высокому уровню обслуживания. Они обеспечивают настоящее партнерство и помогают нам добиваться больших успехов на протяжении многих лет. Zurich Insurance гордится своей эволюционирующей рабочей силой, и поддержка Blue Prism на этом пути играет для нас очень важную роль», – отметил Стивен Олдред (Stephen Aldred), менеджер по постоянному совершенствованию и автоматизации в Zurich Insurance.

Gartner, «Магический квадрант по роботизированной автоматизации процессов» ("Magic Quadrant for Robotic Process Automation"), Сайкат Рэй (Saikat Ray), Артур Вилла (Arthur Villa), Навид Рашид (Naved Rashid), Пол Винсент (Paul Vincent), Кит Гуттридж (Keith Guttridge), Мелани Александр (Melanie Alexander), 26 июля 2021 г.