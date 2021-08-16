Belkacar: выручка компании по итогам первого полугодия выросла почти в 3,4 раза

Выручка компании Belkacar по итогам первого полугодия 2021 г. достигла 2,6 млрд руб. (с учетом НДС), что в 3,4 раза превышает аналогичный показатель карантинного 2020 г. и почти в 2,2 раза выше, чем в первом полугодии доковидного 2019 г. Общее количество поездок на автомобилях Belkacar в столичном регионе по итогам II квартала выросло на 45% и составило 725 тыс. аренд в месяц. Компания по-прежнему является одним из лидеров в столичном регионе по показателю загрузки, около 19% всех поездок приходится на каршеринг Belkacar, один автомобиль ежедневно совершает в среднем 6,5 поездки.

Общее количество машин в автопарке компании превысило 5 тыс. Загрузка автопарка увеличилась на 40% по сравнению с данными 2020 г. и на 15% относительно I квартала 2021 г. Во II квартале 2021 г. автопарк компании пополнили новые Volkswagen Tiguan, Kia Rio X-Line и Renault Arcana, появились полноприводные автомобили Porsche Macan. Партнёрство Belkacar с Porsche позволило расширить премиальную линейку автомобилей Belkablack в одном из приоритетных для компании регионов – Сочи. По итогам квартала в Belkacar также отметили значительный рост загрузки автомобилей в регионе, что объясняется как сезонными факторами, так и ростом популярности российских курортов в связи с действующими ограничениями на заграничный отдых. В 2022 г. экспансия компании в Краснодарском крае и в России в целом продолжится.

«Мы связываем растущие показатели бизнеса как с общим ростом популярности шеринговых сервисов, так и с постепенным переходом компании в категорию Smart Mobility, что позволяет нам эффективно решать более широкий пул транспортных задач клиентов. Принятая в этом году новая продуктовая стратегия компании направлена на расширение нашего присутствия в этой категории, и текущие показатели Belkacar говорят о том, что направление задано верно. Об этом свидетельствуют и результаты исследования пользовательского поведения, которое компания провела в этом году совместно с аналитическим агентством «Михайлов и Партнеры. Аналитика». В частности, как показали опросы, так называемый Customer Satisfaction Index (CSI) у Belkacar выше, чем у конкурентов: более 90% наших пользователей довольны качеством сервиса и намерены пользоваться им в будущем. Выяснилось также, что среди клиентов Belkacar самая низкая доля негативно настроенных пользователей, что свидетельствует о более высоком уровне удержания текущих клиентов. Интересно и то, что более 80% наших пользователей время от времени арендуют авто премиум класса, и этот показатель значимо выше, чем у конкурентов», – отметила генеральный директор и одна из основательниц компании Belkacar Лориана Сардар.

В первом полугодии 2021 г. Belkacar анонсировала стратегическое партнерство с крупнейшим автопроизводителем – Volkswagen Group, в рамках которого состоялся запуск проектов Skoda Smart Drive и Audi Drive: премиальный сервис подписки сроком на 12 месяцев с широким спектром дополнительных услуг, а также возможностью пользоваться машиной на всей территории России. За первые месяцы работы интерес к проекту проявили более 150 тыс. пользователей, без снижения месяц к месяцу. До конца текущего года Belkacar планирует значительно расширить функционал подписки для клиентов и анонсировать новые проекты на базе собственной платформы.

«Как и большинство высокотехнологичных компаний, все российские каршеринговые бизнес-проекты предусматривают убыточный период на первых годах жизни, пока компании разрабатывают новый продукт, представляют его потребителям и по сути формируют новый рынок. В первом полугодии 2021 г. чистый убыток Belkacar сократился в 12 раз. Таким образом, компания преодолеет точку безубыточности уже в 2022 г., то есть со значительным опережением сроков, предусмотренных бизнес-планом на этапе запуска проекта», – сказала Лориана Сардар.