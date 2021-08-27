Выручка Cross Technologies выросла на 8,4% с 2019 по 2020 годы

Российская группа компаний Cross Technologies отметила своё десятилетие на рынке. Компания подвела итоги в рамках мероприятия: в 3,5 раза выросло количество сотрудников; на 8,4% выросла выручка с 2019 по 2020 годы.

За 10 лет Cross Technologies выросла с 30 до 100 специалистов и продолжает расти. С 2019 по 2020 годы выручка компании от проектов в сфере ИБ выросла с 1277 млн руб. до 1384 млн руб. В 2019 году Cross Technologies вошла в топ-10 крупнейший интеграторов в области защиты информации в 2019 году, по версии CNews.

С 2011 года компания активно развивает компетенции и направления деятельности. Cross Technologies вкладывает крупные инвестиции в разработку собственных уникальных продуктов и импортозамещения ряда IT-решений. А также в освоение технологий нейронных сетей, машинного зрения и обучения.

Помимо российских проектов, за 10 лет Cross Technologies реализовала и международные, в том числе по направлениям безопасных городов. Компания предоставляет высокий уровень оказываемых услуг по разработке и дистрибуции решений в области IT и обеспечения безопасности. Кроме того, заключила соглашение с крупнейшими вендорами и значительно увеличила клиентскую базу.

Пять лет назад компания открыла новое продуктовое направление, которое в последствии стало организацией в рамках группы компаний Cross Technologies — CrossTech Solutions Group.Она отвечает за разработку крупного решения Docs Security Suite. Также компания разработала другие бизнес-проекты: Киберпёс, DataGrain ESO, CTAM, DataGrain UEBA, DataNova OR, DataGrain Analyzer, Crosstech Anonimizer. CrossTech Solutions Group — дистрибьютор решений компьютерной криминалистики на базе платформы AccessData, позволяющей проводить детальные компьютерные расследования инцидентов информационной безопасности.

«Первоначально мы поставили главную задачу — разрабатывать технологии глобальной информационной безопасности и внедрять их в бизнес-среду. Каждый проект мы делаем максимально качественно и всегда остаемся на стороне клиента — нам приятно, когда заказчики чувствуют себя комфортно в работе с нами», — отметил Евгений Чугунов, генеральный директор Cross Technologies, в рамках праздничного мероприятия с клиентами и сотрудниками.