Check Point Software Technologies приобретает Avanan

Check Point Software Technologies Ltd. объявила о приобретении Avanan, одной из самых быстрорастущих компаний в сфере облачной защиты электронной почты. Технология Avanan обеспечивает высочайший уровень безопасности для электронной почты и сервисов для совместной работы по модели SaaS. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity, чтобы предоставить самое надежное в мире предложение по защите коммуникаций в облаке. Благодаря запатентованной технологии, разработанной и созданной для облачных сред электронной почты, это будет единственное унифицированное решение на рынке для защиты удаленных сотрудников от вредоносных файлов, URL-адресов и фишинга в почте и в сервисах для совместной работы.

Технологии электронной почты трансформировались и перешли от локальных решений к облаку — в то же время ландшафт облачных угроз обширен как никогда. Так, 95% кибератак на корпоративные сети — это целевой фишинг. В 2020 году число фишинговых атак удвоилось: каждого пользователя Microsoft Office 365 в мире атаковали как минимум один раз.

Пандемия COVID-19 и переход на удаленную работу значительно способствовали внедрению облачных офисных систем и использованию инструментов для совместной работы — Teams, Slack, OneDrive. Все это только увеличивает киберриски, и расширенный ландшафт угроз требует нового подхода к безопасности. Традиционные решения, созданные для локальной электронной почты, не смогли адаптироваться для облаков. Устаревшие решения — безопасные шлюзы электронной почты (SEG) не видят облачных угроз и не могут защитить сервисы для совместной работы.

«Электронная почта — основной канал злоумышленников для запуска разрушительных кибератак. Сейчас все больше компаний переходят на облачные платформы для коммуникаций — и ищут новые способы обеспечить безопасность почты и сервисов для совместной работы. Поэтому приобретение Avanan дает потрясающие возможности для решения проблем огромного количества организаций, — рассказывает Дорит Дор, вице-президент по продуктам Check Point Software. — Интегрируя Avanan в Check Point Infinity, компании смогут модернизировать решения и защитить облачную электронную почту и сервисы для совместной работы от самых изощренных атак. Я уверена, что с этими дополнениями заказчики получат лучшую защиту».

«Avanan действительно переосмысливает защиту электронной почты. Благодаря слиянию с Check Point Software мы объединим лучшие в своем классе системы искусственного интеллекта Avanan, которые отслеживают самые изощренные атаки по электронной почте с беспрецедентными возможностями безопасности и аналитикой угроз Check Point Software, — подчеркивает Гил Фридрих, генеральный директор и соучредитель Avanan. — Совместно с Check Point Software мы планируем предоставить наше совместное решение для организаций любого размера во всем мире — всем, кому нужна надежная защита электронной почты и сервисов для совместной работы».

Check Point Software заключила окончательное соглашение о приобретении Avanan. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

Check Point Infinity — первая в отрасли консолидированная архитектура безопасности, обеспечивающая высочайший уровень предотвращения угроз как от известных, так и от неизвестных киберугроз. Интеграция технологии Avanan в архитектуру Check Point Infinity призвана обеспечить самую лучшую защиту для удаленных сотрудников по всему миру. Одно унифицированное решение защитит от вредоносных ссылок и файлов; фишинговых писем в электронной почте, приложениях для совместной работы, в интернете, в сети и на конечных устройствах.