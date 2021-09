MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios

MY.GAMES Venture Capital (MGVC), подразделение международного игрового бренда MY.GAMES, объявляет об инвестиции более 3,5 млн евро в The Breach Studios — игровую студию, специализирующуюся на разработке консольных и ПК-игр. MY.GAMES и The Breach Studios договорились о сотрудничестве и разработке совместных проектов.

The Breach Studios была основана в Барселоне в 2018 году. Сотрудники студии работали в таких компаниях, как Ubisoft, Gameloft, Take-Two Interactive и занимались разработкой и продвижением игр: Assassin's Creed IV Black Flag, Ghost Recon Wildlands, The Crew 2, Gris, Bionic Commando, Asphalt 8: Airborne. На данный момент The Breach Studios ведет работу над новым неанонсированным проектом — кооперативным шутером с режимами PvE/PvP для ПК и консолей.

MY.GAMES обладает внушительной экспертизой в играх в жанре «шутер» и релевантных ему. Такие проекты, как Warface, Left to Survive, Tacticool, War Robots входят в топ-10 игр компании по выручке. Благодаря инвестициям в The Breach Studios MY.GAMES расширит линейку продуктов для ПК и консолей, а также усилит свою экспертизу в жанрах кооперативных и PvP шутеров.

«Инвестиции в The Breach Studios — это еще один шаг к цели MY.GAMES в скором времени стать одним из крупнейших мировых игроков индустрии. Сделка входит в вектор нашей стратегии по международной экспансии, а также поможет реализации других наших планов на зарубежную аудиторию в будущем. Мы приветствуем новую команду в нашей большой экосистеме и будем рады в скором будущем поработать над интересными проектами», — прокомментировала Елена Григорян, директор по маркетингу и рекламе MY.GAMES.

«Для нас был важен поиск инвестора, который не просто обладает достаточными финансовыми возможностями, но и пониманием игровой специфики, продукта, жанра, с которым мы работаем. Мы были приятно удивлены, увидев в лице MY.GAMES действительно понимающих, заряженных на долгосрочное сотрудничество коллег, которые прекрасно разбираются в рынке, трендах, а также хорошо понимают потребности студии. Команда MGVC была первой в списке потенциальных инвесторов, которая в первую очередь спросила нас о наших идеях и видении будущего продукта, а не о финансовой стороне сделки. Для нас это было важным индикатором того, что мы имеем дело с людьми, которые не просто разбираются в играх, но и любят то, чем занимаются. Мы верим, что вместе мы сможем привнести много нового в жанр co-op shooter, в котором и мы, и MY.GAMES обладаем богатой экспертизой», — добавил Хорди Герреро, соучредитель The Breach Studios.

MY.GAMES Venture Capital (MGVC), инвестиционное подразделение MY.GAMES, было основано в 2017 году и за четыре года проинвестировало в 40 студий и консолидировало 7. MGVC также вошло в топ-15 крупнейших инвестиционных фондов в мире. Инвестируя в новые студии, MY.GAMES продолжает следовать своей стратегии диверсификации игрового портфолио, предоставляя студиям все необходимые условия для роста их бизнеса и масштабирования продукта. Благодаря сделке с The Breach Studios, MY.GAMES продолжает расширять сеть своих студий по всему миру и обогащать свой опыт в новых жанрах.

В результате сделки компания MY.GAMES приобрела миноритарную долю студии с опционом на контроль.