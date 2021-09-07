Казахстан привлекает инвестиции частных международных космических компаний

Первая казахстанская частная космическая компания Eurasian Space Ventures (ESV) подписала меморандум о взаимопонимании с национальной космической компанией страны «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (КҒС) и совместным казахстано-французским предприятием ТОО «Ghalam» с целью развития партнерских отношений и привлечения инвестиций частных международных космических компаний в Казахстан.

Меморандум, подписанный сторонами, открывает перспективы для выстраивания долгосрочного сотрудничества частного бизнеса и государства в сфере развития аэрокосмического потенциала страны, привлечению зарубежных частных инвестиций, экспорта космических продуктов и услуг, а также разработки проектов в области космических технологий и использования производственных мощностей ТОО «Ghalam».

Представители ESV во главе с учредителем компании, казахстанским предпринимателем Шухратом Ибрагимовым имели возможность посетить основные производственные объекты и ознакомиться с научным и промышленным потенциалом АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и ТОО «Ghalam», сообщила пресс-служба КҒС. Состоялась также встреча и обстоятельный разговор с вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Маликом Олжабековым.

«Мы искренне рады подписанию настоящего Меморандума с ESV. От сотрудничества мы ожидаем новый виток развития космической индустрии Казахстана путем активного вовлечения в неё частного бизнеса. Мы надеемся, что наше партнерство станет отличным драйвером развития созданного в Казахстане высокотехнологичного производства и выведет на новый уровень международного сотрудничества», - отметил заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Дмитрий Зернов.

«История – циклична. В прошлом именно с казахстанского космодрома Байконур человек впервые в истории отправился в космос. Сегодня для Казахстана наступает новая эра освоения космоса и использования космических технологий для бизнес-инноваций. Меморандум позволяет нам начать эффективное взаимодействие с государством. Используя существующую инфраструктуру, мы сможем совместно выводить аэрокосмическую промышленность в коммерческую плоскость. Как частной компании, нам быстрее и проще привлекать международных партнеров с прорывными технологиями и ноу-хау, а также специалистов-инженеров – новаторов в индустрии, которые помогут нам развивать совместную национальную космическую программу и заниматься коммерческими проектами», - сказал на встрече основатель ESV Шухрат Ибрагимов.

По его словам, на базе этого партнерства ESV планирует создать космический Хаб, который будет привлекать в Казахстан международных разработчиков для развития серии проектов, к примеру, в операционных системах. Последние будут интегрироваться с инфраструктурой существующих казахстанских спутников, и тех, которые выводятся на орбиту. Планируются также программы по сборке оборудования спутников нового поколения, чтобы повысить конкурентоспособность отечественной отрасли.

Представители ТОО «Ghalam» от совместного сотрудничества с ESV ожидают создание совместного технопарка, прототипов и опытных образцов на базе своих производственных возможностей, а также привлечение инвестиций для создания космических аппаратов.