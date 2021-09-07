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Роботизация процессов и искусственный интеллект как развитие BPM-сегмента

В современном мире стремительно развивающихся технологий рынок новейших информационных систем из года в год предлагает передовые инструменты для автоматизации рабочих процессов. Любому преуспевающему бизнесу критически важно своевременно отслеживать тенденции технологий цифровой трансформации, выявлять возможности для их практического применения, анализировать успехи и неудачи конкурентов для формирования собственного пути к успеху.

Сегодня все чаще и чаще мы видим трансформацию классических BPM-систем в DPA-системы цифровизации бизнеса, где за счет синергии традиционных преимуществ BPM-технологий со все более и более набирающими популярность RPA-продуктами и перспективными AI-разработками достигается максимальный экономический эффект с высвобождением колоссального количества времени и ресурсов.

Подобная интеграция упоминается в прогнозах Gartner на 2022 год как гиперавтоматизация – необходимое условие выживания для любого преуспевающего бизнеса, позволяющее быстро идентифицировать, проверять и автоматизировать как можно больше процессов в рамках цифровой трансформации.

Здесь RPA и AI – это инструменты, позволяющие достигать лучших показателей эффективности и результативности, смещая шкалу «цена/ценность» в пользу второго. Таким образом, RPA и AI уже сейчас становятся естественным витком развития BPM-сегмента, о чем и расскажет Генеральный директор К2РУ Андрей Холинов на конференции Business Process Management 2021 14 сентября. Именно такие технологии, по его мнению, и многих других экспертов, возглавят тенденцию экспоненциального роста IT-индустрии, открывая новые пути развития перед игроками рынка.

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