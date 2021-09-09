Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow

Венчурный фонд НТИ под управлением Kama Flow проинвестировал 140 млн руб. в российскую компанию «Тридиви» (3Divi Inc) — разработчика технологий трекинга тела и лица для сфер интернета вещей (IoT), интеллектуального видеонаблюдения, робототехники и цифровой идентичности (биометрии). Одно из решений 3Divi — low-code-платформа для трекинга человека на базе технологий компьютерного зрения, которая позволяет в короткие сроки создавать сервисы по распознаванию и анализу поведения человека без необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов в областях ИТ и даталогии (data science).

Технологической основой компании является собственная ML-платформа полного цикла, включающая инструментарий DataGen, AutoML, MLOps, и используемая для промышленной разработки алгоритмов — от классификации изображений до анализа поведения человека. Отличительной чертой продуктов проекта является поддержка разных типов сенсоров – как для моно-, так и для стереозрения (IR, RGBD, ToF, LiDAR, Thermo), а также возможность работы алгоритмов на маломощных edge-устройствах (без использования облачного процессинга). Инвестиции раунда будут направлены на доработку и коммерциализацию low-code-платформы для трекинга человека на базе технологий компьютерного зрения.

Сооснователь 3Divi Дмитрий Морозов сказал: «Компания уже известна на международном рынке SDK распознавания лиц и скелетного трекинга с прямыми лицензионными договорами с Intel, LG, Orbbec, «Ростелекомом». Важным стратегическим шагом для нас является создание платформы — переход с продажи SDK на сервисную модель предложения наших технологий, которая за счет удобных для интеграции low-code инструментов, позволит нашим клиентам значительно сокращать сроки и стоимость проектов компьютерного зрения по анализу действий человека. Уверен, что с приходом фонда наши амбиции международного лидерства в данной сфере могут быть реализованы в полной мере».

Партнер Kama Flow Евгений Борисов сказал: «С развитием технологий распознавания и идентификации, рынок сформировал глобальный запрос на надежные и комплексные решения, применимые для различных сфер. Компания 3Divi на сегодняшний день является одним из лидеров в области разработки решений на базе технологий компьютерного зрения, и предлагает уникальную платформу с набором инструментов для создания кастомизированных сервисов под любые задачи. Данный продукт способен удовлетворить существующую потребность рынка в системах компьютерного зрения любой сложности со значительным снижением стоимости ее разработки и внедрения. Уверены, что проект 3Divi способен достичь глобального лидерства, поскольку уже на данном этапе показывает отличные результаты и признан не только в России, но и за рубежом».

Первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, управляющая компания РВК) Анатолий Браверман отметл: «Развитие и масштабирование российских технологических разработок необходимо для укрепления позиций России на мировом рынке высоких технологий. Инвестиции в 3Divi помогут компании не только создавать передовые технологические решения, но и предлагать своим клиентам удобный сервис, который поможет им значительно сократить сроки разработки и внедрения систем компьютерного зрения любой сложности».

Генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов отметил: «Инвестиции помогут 3Divi в короткие сроки завершить разработку, усилить конкурентные преимущества и масштабировать свои продукты для глобального ИТ-рынка. По прогнозам IDC, в 2024 г. рынок искусственного интеллекта составит $554,3 млрд при среднегодовом росте 17,5%. В пятилетней перспективе нас ожидает рост доверия к технологиям на основе ИИ, готовность применять их на практике во многих сферах жизни».

Проект 3Divi был запущен в 2011 г. и реализует свои продукты не только на российском, но и на международном рынке, имеет офисы в Челябинске и в Калифорнии (США). Компания является поставщиком технологий для разработчиков конечных приложений по распознаванию лиц, положения тела и жестов. Среди клиентов – Intel, LG, Orbbec, «Ростелеком» и другие. Точность систем распознавания и эффективность работы алгоритмов в продуктах компании конкурируют с глобальными лидерами (входит в рейтинг NIST). Технологии 3Divi защищены международными патентами и имеют необходимые сертификаты соответствия, продукты входят в реестр отечественного ПО.