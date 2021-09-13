CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику

SAS опубликовала отчет в области корпоративного устойчивого развития за 2020 год. В документе подчеркивается, какое влияние аналитика может оказывать практически на любые сферы жизни: SAS не только помогает клиентам внедрять эко-инициативы и стремиться к достижению целей устойчивого развития, но и способствует решению экономических, социальных и экологических проблем в разных регионах мира.

Для SAS экологически безопасная рабочая среда, которая развивает в сотрудниках любознательность и мотивирует их к творчеству, предполагает устойчивую бизнес-модель на основе Парижского климатического соглашения. Созданию такой среды, в частности, способствует система SAS Visual Analytics: она используется в процессах управления и составления отчетов об экологических характеристиках – от потоковой передачи данных для умного кампуса до снабжения офисных зданий «зеленой» электроэнергией от солнечных батарей.

Основные успехи в защите окружающей среды, обозначенные компанией в отчете.

SAS приняла обязательство добиться к 2050 году нулевых выбросов СО2. Представила на рассмотрение целевые показатели сокращения выбросов на к 2025 и 2030 годам в Science Based Targets initiative (SBTi) – глобальную инициативу, утверждающую корпоративные стратегии по декарбонизации. Выбросы SAS во всех областях были на 39,5% ниже, чем в SBTi за 2018 год.

Глобальные выбросы СО2 во всех сферах деятельности в 2020 году снизились на 37,7% в 2020 году (с 107 267 до 66 875 млн тонн эквивалента СО2). На 40% достигнута цель по снижению интенсивности использования энергии в офисных зданиях, намеченная на 2025 год. На 50% достигнута цель по снижению углеродного следа от офисных зданий, намеченная на 2025 год. Улучшение относительно базового года составило 56%.

Удалено 50% производственных и строительных отходов со свалок по всему миру. Получены сертификаты Energy Star для 11 зданий. Произведено 3,8 миллиона кВтч чистой энергии из возобновляемых источников с помощью солнечных панелей, установленных как на крышах, так и на земле.

Именно стремление SAS к лучшему будущему для всей планеты и любознательность как одна из ценностей и драйверов компании позволили ей активно помогать в противодействии пандемии COVID-19. SAS не только оказывала прямую поддержку своим клиентам, но и создала аналитический хаб – в настоящее время это крупнейшее бесплатное единое хранилище обезличенных данных о пациентах с COVID-19. Через хаб SAS предоставляет частным лицам и организациям данные и ресурсы, позволяющие лучше понять, как преодолеть пандемию. SAS также создала интерактивную панель, помогающую увидеть наиболее уязвимые группы населения и географию их распределения.

SAS также продвигает инициативы, способствующие доступности образования и всеобщей дата-грамотности. SAS поддерживает многочисленные программы, чтобы помочь любым учащимся – от дошкольников до аспирантов – раскрыть свой потенциал и сформировать лидерские и новаторские качества. Более 2,5 миллионов преподавателей и учеников в возрасте до 12 лет использовали бесплатные цифровые инструменты, ресурсы и приложения SAS в 2019 году, при этом почти 50 000 учителей и 200 000 учеников создали новые учетные записи в течение 2020 года. Для учащихся высших учебных заведений и взрослых количество бесплатных загрузок и регистраций в 2020 году выросло на 59%.

«Прошлый год показал нам, как важна взаимосвязь друг с другом и как мы, работая вместе, можем добиться серьезных перемен. – Благодаря опыту SAS мы знаем, насколько эффективно технологии помогают принимать действенные решения, которые защищают окружающую среду, спасают жизни, делают мир лучше и безопаснее и обеспечивают устойчивое будущее», –– говорит Джим Гуднайт, основатель и CEO SAS.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной архитектуры. Не ARM

Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь

Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября

Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца

Google годами сознательно недоплачивала сотрудникам по всему миру, намеренно занижая выплаты

В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

Petal Search от Huawei: не только поиск

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021