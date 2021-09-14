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«Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL)

Фокус на решения для B2B-рынка, доступ к клиентской базе компании из более 1200 топ-корпораций и участие внутренних экспертов позволят ГК «Корус консалтинг» быстро выводить на рынок новые продукты, прошедшие акселерацию.

Основная задача Digital Product Lab – с помощью методологии lean startup помочь продуктовым идеям, появляющимся внутри компании, пройти цикл от проверки идеи и MVP (минимальный жизнеспособный продукт) до первых продаж за 6-12 месяцев. Таким образом, из акселератора выходят продуктовые команды, продающие решения через несколько каналов и имеющий подтвержденные гипотезы для масштабирования.

Digital Product Lab работает в формате стартап-студии. Он не только помогает проверять новые идеи продуктовым командам компании, но и собирает под перспективный проект команду специалистов с рынка (продуктовых менеджеров, маркетологов, команду продавцов). Заказчиками продуктов выступают руководители направлений «Корус консалтинг» или сам акселератор DPL.

В настоящий момент более десятка продуктов «Корус консалтинг» проходят акселерацию в Digital Product Lab. В планах акселератора – прием заявок от внешних стартапов, а также партнерства с бизнесами и корпорациями в секторе B2B и B2G.

Основная задача Digital Product Lab – помочь продуктовым идеям, появляющимся внутри компании с помощью методологии lean startup пройти цикл проверки идеи и дойти до стадии готовности MVP (minimum viable product) и первых продаж за 3-6 месяцев. В результате акселерации компания получает продукт, продающийся через несколько каналов и имеющий подтвержденные гипотезы для масштабирования.

«Одна из важных целей стратегии “Корус консалтинг” — повышение объема возобновляемой выручки, то есть продажа готовых решений. Но как у проектной организации, более 20 лет создающей решения для заказчиков, у нас не было экспертизы в области работы над продуктами “с нуля”. Именно поэтому мы привлекли людей, обладающих высоким уровнем экспертизы и опытом на рынке работы с новыми идеями. Все внутренние инициативы, которые попадают в Digital Product Lab и проходят акселерацию, подтверждают правильность нашего решения, и мы ожидаем значительный рост количества собственных продуктов “Корус консалтинг” на рынке уже в ближайшие несколько лет», — отметил Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус консалтинг».

Возглавил новую структуру компании Дмитрий Безнасюк, технологический предприниматель с опытом работы на международном рынке, эксперт в фандрайзинге и венчурной стратегии, основатель SEARADAR, Turbodealer и Emprana. За плечами Дмитрия работа в роли трекера в акселераторах «Газпром нефти», Акселератора ФРИИ, «Сбербанка» (совместно с London Business School), «Ростеха», «Кировского завод», КАМАЗа, AstanaHub (Казахстан).

«В случае с акселератором можно провести аналогию с советскими НИИ, которые занимались инновациями и предлагали государству новые идеи. Не все из них попадали потом в производство, но инструмент позволял проверять гипотезы и находить новые решения. До недавнего времени в корпорациях не было подобных структур по проверке продуктовых идей, но сейчас история возрождается — в виде корпоративных акселераторов, работающих со стартапами. Успешные компании выделяют отдельные структуры для быстрой проверки и “выращивания” собственных продуктов, что позволяет быстро создавать работающие решения, используя экспертизу сотрудников и продуктовый подход. Отличие акселератора “Корус консалтинг” от других подобных инициатив – в четком фокусе на проекты для B2B-рынка, возможности привлечения экспертов из широкого пула технических и бизнес-специалистов компании, работа по модели “стартап-студии” в B2B сегменте, а также доступ к сотням клиентов для валидации идей», – сказал Дмитрий Безнасюк, руководитель акселератора Digital Product Lab.

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