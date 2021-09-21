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РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России

АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и мировой оператор подвижной спутниковой связи в L-диапазоне ООО «Иридиум Коммьюникейшенс» (дочерняя компания Iridium Communications Inc.) подписали меморандум о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества по совершенствованию услуг подвижной спутниковой связи, и, в том числе, использование сетевой инфраструктуры «Иридиум» на территории России. Это позволит РТКОММ повысить надежность спутниковой связи для клиентов, проживающих на труднодоступных и удаленных территориях России.

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