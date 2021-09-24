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Защита интеллектуальной собственности в ИТ-стартапе: как и зачем

Надо ли защищать ИТ-стартап от плагиаторов и как это делать?

Главный актив любого ИТ-стартапа – интеллектуальная собственность (ИС). И от того, сумеете ли вы ее правильно оформить и защитить, зависит успех на рынке и монетизация. Это подтверждает и статистика.

Так, в 2019 г. по данным Global Intangible Finance Tracker, доля нематериальных активов крупнейших корпораций составляла до 90% от общей стоимости активов:

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Статистика Global Intangible Finance Tracker

Как и зачем капитализировать интеллектуальную собственность?

Чтобы стартап мог вырасти в «единорога» и привлечь инвесторов на выгодных условиях, ему нужно наращивать активы, что, в свою очередь, увеличит капитализацию (стоимость) компании. Это возможно только за счет интеллектуальной собственности, которая выступает ценным нематериальным активом компании.

Правильно отраженные нематериальные активы могут:


  • выступить залогом при получении кредита (до 100% обеспечения в случае небольших кредитов и до 30% от 10 млн руб.);
  • улучшить инвестиционную привлекательность привлекательность и помочь привлечь инвесторов и бизнес-ангелов;
  • обосновать стоимость договора – будь то продажа, лицензия или франшиза;
  • отстоять в суде требуемый размер компенсации в случае, если ваши права нарушили.


А теперь остановимся на тех активах, которые у вас уже есть или будут созданы в будущем: как их использовать для улучшения финансового состояния компании и защиты от конкурентов.

Программное обеспечение (приложение, сервис, программа и пр.)

Программное обеспечение можно защитить как произведение (с помощью авторского права) или как изобретение (то есть запатентовать). Рассмотрим оба варианта.

Защита ПО с помощью авторского права

Программное обеспечение (программы для ЭВМ и базы данных) – это объекты авторского права, они приравниваются к литературным произведениям.

Хотя авторское право возникает автоматически, права на ПО могут быть зарегистрированы с получением свидетельства на охрану кода программы. Такое свидетельство можно условно назвать патентом на программу.

Регистрация проходит в Роспатенте (прим.: Роспатент – госорган, занимающийся регистрацией ПО, товарных знаков и патентов, о которых речь пойдет ниже).

Чтобы оформить свидетельство на ПО, в Роспатент нужно отправить заявку, содержащую:


  • краткое описание продукта;
  • а также распечатанный код (листинг), максимально возможный объем которого –700 страниц.


В случае спора зарегистрированный код программы передается для проведения экспертизы.

Зачем регистрировать в Роспатенте, если авторское право на ПО возникает автоматически?

Регистрация программы – это гарантия ее дополнительной юридической охраны: зарегистрированный код является доказательством его принадлежности конкретному автору.

Свидетельство о регистрации – это основное доказательство прав на объект

Как это работает? Разберем на примере.

Вы регистрируете код вашего MVP. Проводите презентацию продукта, а потом обнаруживаете, что ваш конкурент создал продукт, подозрительно напоминающий ваш.

Если экспертиза покажет, что коды программ совпадают, то свидетельство позволит вам отстоять права на продукт и запретить конкуренту его использовать.

Второе, в чем может помочь свидетельство – продажа прав на программу

Большинство серьезных инвесторов и партнеров не будут заключать сделки в отношении вашего ПО, если у вас оно не зарегистрировано.

Комментарий Елены Купцовой, патентного поверенного РФ №1264 и евразийского патентного поверенного №406

«Код в данном случае выступает как объект авторского права, по аналогии с книгой или картиной. В случае спора, если автор убежден, что его код незаконно использовали, проводится экспертиза зарегистрированного кода с кодом, нарушающим права, и принимается решение о сходстве или различии.

Для бизнеса эта процедура нужна в трех случаях:


  1. Работа по госконтракту – нельзя участвовать в тендерах с незарегистрированным кодом. Хотите автоматизировать работу отдела в «Газпроме» или внедрить систему доступа для «Московских ярмарок»? Будьте добры зарегистрировать программу.
  2. Передача прав по лицензии или продажа. Нужно подтверждение, что код принадлежит вам.
  3. Постановка на баланс для дальнейшей оценки и увеличения структуры активов».


Зачем еще регистрировать ПО в Роспатенте?

Без регистрации в Роспатенте не получится внести программу в реестр Минкомсвязи. О чем речь? О реестре программ для ЭВМ и баз данных.

Зачем включаться в реестр, что даст такое включение? Причины, в основном, экономические:


  • регистрация в реестре является обязательным условием получения государственного финансирования, получения грантов;
  • регистрация выступает дополнительным требованием для участия в тендерах на поставку ПО предприятиям с госучастием. Иными словами, чтобы работать, например, с ПАО «Россети», мало иметь ПО, отвечающее поставленному техзаданию: ПО должно быть зарегистрировано в реестре;
  • все виды программного обеспечения и баз данных, внесенные в реестр российского ПО, освобождены от уплаты НДС.


В чем подвох? В сложности включения в реестр Минкомсвязи:


  • в список программ могут попасть только те продукты, которые были разработаны и принадлежат компаниям с долей иностранного капитала не более 30%;
  • при использовании в программе компонентов “иностранного происхождения” в регистрации может быть отказано. Например, нельзя использовать Mysql, нужен разрешенный аналог;
  • в процессе регистрации эксперты Минкомсвязи проверяют правоустанавливающие документы и основания приобретения прав на программу, объем иностранного капитала софтверной компании и иные аспекты. Иными словами, если при проверке появились сомнения в российском происхождении программы или неверно указаны сведения об организации, регистрация может сорваться.


Более того, в случае отказа, подать повторное заявление можно только после устранения причин отказа и не ранее, чем через год.

Вывод относительно регистрации ПО в Роспатенте

Регистрация программы в Роспатенте – это шаг, который может помочь привлечь деньги, продать и защитить ПО, а в некоторых случаях еще и включиться в реестр Минкомсвязи (читай – уменьшить налоги).

Патентование ПО как программно-аппаратного комплекса

Функциональную часть ПО в некоторых случаях можно защитить с помощью патентования как изобретение, но она должна отвечать установленным требованиям.

Также есть объекты, которые не могут быть запатентованы как изобретения (если заявка на выдачу патента касается этих объектов как таковых).

К ним, в частности, относятся математические методы, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, а также решения, заключающиеся только в представлении информации.

Соответственно, не получится запатентовать, например, сюжетно-ролевую часть алгоритма компьютерной игры (геймплей) или новый способ ведения бухгалтерского учета без привязки к материальным объектам.

Чтобы успешно запатентовать программу, нужно описать алгоритм ее работы, реализуемый с применением тех или иных технических устройств. Кроме того, необходимо дать описание технического результата ее использования.

Какие решения в сфере ИТ можно запатентовать?


  • Программные продукты – например, антивирусы;
  • интерфейсы, как способ взаимодействия с пользователем;
  • системы управления базами данных;
  • мобильные приложения;
  • геолокационные программы;
  • сетевые игры;
  • поисковые системы;
  • электронные платежные системы;
  • нейросети и искусственный интеллект;
  • майнинговые фермы;
  • алгоритмы.


К примеру, по словам патентного поверенного Елены Беляевой, специалиста патентно-адвокатского бюро «Гардиум», при патентовании онлайн-игры, алгоритм можно описать приблизительно следующим образом:

- Есть терминал (компьютер), имеющий доступ к сети Интернет;

- и сервер, где происходят необходимые вычисления.

С помощью установленной на компьютер программы пользователь производит определенные действия, и результат этих действий отправляется через интернет-канал на сервер.

Примеры патентов на решения в ИТ-сфере, зарегистрированные в России

Пример: ИЗ №2687221 (fips.ru) – определение пользователя Wi-Fi по звонку

image002.jpg

Патент охраняет решение, связанное со способом идентификации пользователей Wi-Fi сетей с помощью телефонного звонка.


ИЗ №2485706 (fips.ru) – систематизация email-сообщений

image003.jpg

Патент выдан на решение, связанное со сбором и систематизацией электронных сообщений

image004.png

Фиг. 1

ИЗ №2726342 (fips.ru) – анимированные уведомления

image005.jpg

Патент защищает интересную систему уведомлений: в отличие от классических push-уведомлений, в этой системе после получения сообщений на дисплее пользователя появляется анимированный персонаж.

Как вы понимаете, подобные объекты ИС можно зарегистрировать в Роспатенте, поставить на баланс и использовать как залог или способ увеличения активов.

Сайт компании

Сайт – это целый набор объектов интеллектуальной собственности.

Так, можно отдельно защитить доменное имя, контент, интерфейс (и другие дизайнерские решения) и логотип.

Доменное имя

Начнем с простого (но важного) шага – с регистрации доменного имени. Доменное имя состоит непосредственно из имени домена и имен всех доменов, в которые он входит, разделенных точками.

image006.jpg

Регистрация доменных имен проходит по-разному и зависит от домена первого уровня.

Домены верхнего уровня с российским кодом .RU (.РФ) регистрируют регистраторы, аккредитованные Координационным центром национального домена сети Интернет (около 45 в России).

Помимо этого, регистрируются некоторые домены второго уровня – международные и российские, географические (например, msk.ru) и родовые (например, org.ru). Имена третьего и последующих уровней создаются свободно.

Поскольку доменное имя можно зарегистрировать только на одно лицо, лучше сделать это сразу на компанию, а не на ее сотрудников. В противном случае сотрудник может «уйти вместе с доменом».

Также имеет смысл зарегистрировать доменное имя в качестве товарного знака, поскольку это может сделать конкурент раньше вас.

Судебная практика по таким спорам противоречива, хотя часто суды в подобных конфликтах защищают добросовестных администраторов доменов, если домены были зарегистрированы раньше товарных знаков.

Так, например, случилось в деле ЗАО «ЛАД-М». Компания ЗАО «ЛАД-М» (LAD-M) появилась в 1996 г. и впоследствии зарегистрировала товарные знаки в виде словесных обозначений «ЛАД-М» и «ЛАДМ» в 2007 г.

Другое лицо администрировало доменное имя «ladm.ru» с 2004 г., а доменное имя «lad-m.ru» – с 2006 г.

Когда между ними случился конфликт из-за использования доменных имен и дело дошло до суда, суд встал на сторону администратора и указал, что нарушений прав на товарные знаки нет, т.к. они использовались ответчиком до регистрации товарного знака истца.

Тем не менее, такого конфликта можно избежать, если сразу зарегистрировать доменное имя в качестве товарного знака, «не дожидаясь нарушения». Как правило, товарные знаки помогают правообладателям запретить незаконное использование домена со схожим названием.

Именно так произошло в деле о товарном знаке «NIOB FLUID».

Компания НИОБ ФЛУИД, чешский изготовитель арматуры для пищевой, химической и фармацевтической промышленности с 1992 года, обнаружила, что компания ООО «Модус сталь» зарегистрировала доменное имя niob-fluid.ru.

В результате судебного разбирательства чешская компания отстояла права на доменное имя, сходное с ее товарным знаком.

А что с названиями групп и аккаунтов в соцсетсях, хештегами, русифицированными названиями (и наоборот)?

Все эти объекты появились относительно недавно и прямо законом не регулируются (откровенно говоря, и в регулировании давно появившихся доменных имен есть большие пробелы и проблемы).

Не стоит уповать на то, что в суде вам удастся подвести имеющееся регулирование под ваш случай и «ваш хештег» – точно потратите много сил, времени (и денег) без гарантии на успех.

Поэтому совет следующий: если вы поняли, что какие-то из перечисленных объектов (например, хештег и название аккаунта) представляет ценность для бизнеса, задумайтесь об их регистрации в качестве товарного знака.

Так, например, поступил паблик MDK, количество подписчиков которого превышает 11 млн.: вот его товарный знак:

image007.png
Товарный знак MDK

Обратите внимание, что удалось зарегистрировать только изобразительный знак, название паблика не прошло бы «модерацию» в Роспатенте.

Логотип и товарный знак

Если ваша компания разработала и использует логотип (а скорее всего, так оно и есть), то помимо простого размещения его на товарах, сайте и мерче имеет смысл задуматься над регистрацией товарного знака.

Что это дает?

защиту от конкурентов (доказывать права на товарный знак значительно проще, чем права на не зарегистрированный логотип);


  • возможность продажи по франшизе;
  • возмещение ущерба в случае нарушения до 5 млн руб.;
  • увеличение активов бизнеса, если поставить на баланс доходным методом.


Уточним: логотип (а впоследствии, и товарный знак) это не обязательно «классическое» изображение + подпись.

Логотипом (и товарным знаком) может стать:


  • Иконка приложения
  • Уникальный цвет
  • Изображение
  • Игровой персонаж
  • Необычная форма
  • 3D объекты и др.


Товарный знак может быть даже изменяющимся или, наоборот, представлять из себя какой-то цвет, не имеющий «формы».

Например, компания «Яндекс» зарегистрировала изменяющийся товарный знак – светофор для сервиса «Яндекс.пробки», который меняет цвет в зависимости от количества баллов.

image008.gif

Товарный знак «Яндекс.пробки»

А, например, всем известная ювелирная компания Tiffany & Co. зарегистрировала в качестве товарного знака свой фирменный цвет.

Товарный знак Тиффани

image009.png

Товарный знак Тиффани

image010.jpg

Товарный знак Тиффани

Этапы процедуры

Регистрация проходит по следующим этапам:


  • подготовка к процедуре – разработка и описание товарного знака, проверка на предмет уникальности. Насколько знак уникален, можно узнать в сервисе онлайн-проверки товарного знака.
  • оформление заявки на регистрацию – в документе указывается описание логотипа или товарного знака, а также их отдельных элементов; фиксируется перечень классов товаров и услуг, для которых осуществляется патентование и т.д.;
  • подача заявки по установленному образцу в ФИПС;
  • проведение формальной экспертизы и направление заявителю уведомления о ее положительном завершении. Срок – один месяц;
  • проведение экспертизы по существу, в ходе которой объекты изучаются на предмет уникальности через единый реестр Роспатента. Срок может составить до одного года;
  • принятие положительного решения о выдаче свидетельства;
  • регистрация с внесением сведений в реестр Роспатента;
  • заключительная стадия – выдача свидетельства.


Какие документы необходимы?

В состав документов для проведения регистрации, помимо заявки и квитанции оплаты госпошлины, включается:


  • заявка на товарный знак;
  • изображение знака отдельным файлом;
  • пошлины.


Подать документы можно через Госуслуги, напрямую в Роспатент или поручить регистрацию знака патентному бюро.

Интерфейс, иконки, базовые изображения и иные дизайнерские решения

Еще одним способом защиты визуального контента и интерфейса (базовые изображения, 3D модели, иконки и пр.), помимо авторского права, может стать их патентование в качестве промышленного образца.

В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия, например:


  • дизайн (интерфейс) сайта;
  • шрифты;
  • дизайн упаковки;
  • дизайн интерьера и др.


Промышленные образцы также патентуются в Роспатенте.

Кстати, интерфейс (в отличие от иконок, например) может быть запатентован как изобретение (способ взаимодействия пользователя с приложением).

Пример патента на промышленный образец – графический интерфейс пользователя устройств, включающих сенсорный экран (Заявка WO2014044286A1).

image011.jpg

графический интерфейс пользователя устройств, включающих сенсорный экран (Заявка WO2014044286A1)

Общий вывод

Интеллектуальная собственность – инструмент, который позволяет защитить бизнес и получить дополнительный доход, а в случае неправильного оформления (или его отсутствия) – источник крупных материальных потерь.


Грамотное управление интеллектуальной собственностью:

  1. Защищает бизнес от пиратов и конкурентов.
  2. Повышает инвестиционную привлекательность стартапа для инвесторов – как фондов, так и бизнес-ангелов.
  3. Помогает подтвердить стоимость договора при продаже.
  4. Позволяет обосновать размер франшизы или лицензии без вопросов со стороны налоговой и покупателей.
  5. Позволяет получить финансирование от государства (через Гранты Минкомсвязи) и МСП, используя нематериальные активы как залог.


Поэтому регистрируйте и защищайте свои активы, или это сделает кто-то другой.

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