CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

МТУСИ и Huawei запустили учебную программу по подготовке 5G-специалистов

МТУСИ, отраслевой университет в сфере ИТ, программирования, телекоммуникаций, информационной безопасности, в сотрудничестве с компанией Huawei, мировым поставщиком интеллектуальных устройств и инфраструктурных решений в области ИКТ-решений, запустили совместную учебную программу «Eurasia 5G Trainings». Проект направлен на подготовку квалифицированных ИКТ-специалистов, которые смогут стать ценными и востребованными кадрами в отрасли 5G.

В течение года в рамках учебного курса «Eurasia 5G Trainings» ведущие эксперты МТУСИ и Huawei будут проводить тренинги о новом поколении связи 5G в технических вузах по всей Евразии. Учебная программа 2021 г. включает в себя лекции по таким вопросам, как основные тренды и перспективы 5G, обзор 5G-рынка и индустрии, принципы построения 5G-сетей. За один учебный год организаторы планируют провести 25 курсов. Участники, сдавшие итоговый экзамен, получат сертификат Huawei.

«Huawei считает подготовку ИКТ-кадров важнейшей частью своей деятельности. В сотрудничестве с ведущими вузами мы открыли более 70 ИКТ Академий, где студенты и преподаватели могут пройти обучение и сдать сертификационные экзамены. Седьмой год подряд мы проводим Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Cup, участниками которых за все время стали более 50 тыс. человек. Открытие совместной с МТУСИ учебной программы по технологии 5G – еще один пример нашей продолжительной работы по развитию талантов в области ИКТ. 5G уже сегодня меняет общество и в ближайшие 10 лет станет краеугольным камнем цифрового развития», — отметил Дэниел Чжоу, президент Huawei в Евразии.

Учебная программа «Eurasia 5G Trainings» была создана в 2019 г. С момента основания программы обучение прошли 6000 студентов в более чем 35 вузах и 25 городах Евразии, 300 студентов получили специальные сертификаты, подтверждающие их знания о технологии 5G.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии

Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства

Открылся «Яндекс банк»

В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене

Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности

Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD

Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей

Показать еще

Наука

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев

Интерфейс мозг-компьютер на нейрозернах — шаг к недостижимым ранее знаниям

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture