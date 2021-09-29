МТУСИ и Huawei запустили учебную программу по подготовке 5G-специалистов

МТУСИ, отраслевой университет в сфере ИТ, программирования, телекоммуникаций, информационной безопасности, в сотрудничестве с компанией Huawei, мировым поставщиком интеллектуальных устройств и инфраструктурных решений в области ИКТ-решений, запустили совместную учебную программу «Eurasia 5G Trainings». Проект направлен на подготовку квалифицированных ИКТ-специалистов, которые смогут стать ценными и востребованными кадрами в отрасли 5G.

В течение года в рамках учебного курса «Eurasia 5G Trainings» ведущие эксперты МТУСИ и Huawei будут проводить тренинги о новом поколении связи 5G в технических вузах по всей Евразии. Учебная программа 2021 г. включает в себя лекции по таким вопросам, как основные тренды и перспективы 5G, обзор 5G-рынка и индустрии, принципы построения 5G-сетей. За один учебный год организаторы планируют провести 25 курсов. Участники, сдавшие итоговый экзамен, получат сертификат Huawei.

«Huawei считает подготовку ИКТ-кадров важнейшей частью своей деятельности. В сотрудничестве с ведущими вузами мы открыли более 70 ИКТ Академий, где студенты и преподаватели могут пройти обучение и сдать сертификационные экзамены. Седьмой год подряд мы проводим Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Cup, участниками которых за все время стали более 50 тыс. человек. Открытие совместной с МТУСИ учебной программы по технологии 5G – еще один пример нашей продолжительной работы по развитию талантов в области ИКТ. 5G уже сегодня меняет общество и в ближайшие 10 лет станет краеугольным камнем цифрового развития», — отметил Дэниел Чжоу, президент Huawei в Евразии.

Учебная программа «Eurasia 5G Trainings» была создана в 2019 г. С момента основания программы обучение прошли 6000 студентов в более чем 35 вузах и 25 городах Евразии, 300 студентов получили специальные сертификаты, подтверждающие их знания о технологии 5G.