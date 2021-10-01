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Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин

В преддверии главного ИТ-чемпионата планеты ICPC, который впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября 2021 г., Superjob и Московский физико-технический институт выяснили, в каких сферах больше всего выросла доля женщин, претендующих на ИТ-специальности.

По данным сервиса по поиску работы Superjob, доля резюме женщин в ИТ за последние 5 лет больше всего выросла в сфере UI/UX-дизайна: +15 процентных пунктов (с 25 до 40%). В сфере тестирования ПО женских резюме стало больше на 7 п.п.: 34% в 2016 г. и 41% сегодня. Среди резюме программистов C++ доля резюме женщин выросла с 3% до 8%, а среди администраторов баз данных — с 17% до 22%.

Доля резюме женщин в сфере разработки ПО и мобильных приложений по-прежнему невелика и с 2016 г. выросла незначительно: в мобильной разработке для Android — на 2 п.п., среди Python-разработчиков — с 7% до 11%.

По данным Московского физико-технического института, за последние 3 года соотношение девушек и парней среди абитуриентов, поступающих на различные ИТ-специальности, практически не менялось. Количество девушек от общего числа абитуриентов составляет 27%.

По словам сооснователя AI Factory, участника ICPC Александра Машрабова, «во многих компаниях на руководящих должностях находятся участники чемпионата ICPC. Руководители ИТ-компаний отдают предпочтение опыту в спортивном программировании и охотятся за студентами, которые показывают хорошие результаты на чемпионатах».

Напомним, что ранее Superjob проанализировал долю россиян, работающих по специальности. 43% программистов работают по специальности, полученной в вузе, еще 21% — по смежной.

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