Belkacar представила свою новую продуктовую стратегию

Belkacar представлила новую продуктовую стратегию компании, которая предполагает трансформацию от монопродуктовой модели оператора каршеринга к многопрофильной технологической компании, способной закрывать значительно больший пул транспортных задач клиента.

Теперь наряду с базовой услугой каршеринга Belkacar намерена активно развивать еще два продуктовых юнита, первым из которых является «Новая мобильность», на данный момент уже включающая сервис подписки на автомобили и тестирование новых авто и опций в рамках Belkatesttech. Вторым юнитом являются Data-продукты, созданные на основе анализа агрегированной информации об использовании сервиса.

Первые продуктовые решения из категории New Mobility были запущены компанией в 2021 г.: в марте Belkacar анонсировала стратегическое сотрудничество с крупнейшим автоконцерном в мире – Volkswagen Group, в рамках которого состоялся запуск проектов подписки на автомобили Škoda Smart Drive и Audi Drive на базе собственных платформенных и процессных решений. До конца текущего года Belkacar планирует значительно расширить функциональность подписки для клиентов и анонсировать новые проекты на базе собственной платформы. Кроме того, в августе 2021 г. был запущен проект Belkatesttech, первым партнером которого стал бренд Suzuki. Теперь пользователи каршеринга Belkacar в Сочи получили возможность протестировать надежные и комфортные Suzuki Vitara и Suzuki SX4.

Новое направление Data-продуктов позволит решать нестандартные клиентские задачи с помощью больших данных. Например, составлять на достоверных данных профиль вождения и навыков вождения пользователя, который поможет страховым компаниям разрабатывать персональные предложения по страхованию. Работы над данной группой продуктов уже ведутся, в закрытом режиме обсуждаются пилоты с потенциальными партнёрами.

Отдельным важным направлением в работе компании Belkacar является создание и тестирование новых технологических решений, которое реализует специально созданное подразделение Belkalab: от car connectivity и новых технологий работы с данными до беспилотных авто. Идеи, которые пилотируются сегодня, позволят еще более эффективного решать задачи мобильности через 5-10 лет на глобальном рынке.

«Несмотря на то, что мы владеем и управляем большим автопарком, нас никогда нельзя было назвать исключительно транспортной компанией, так как значимость ИТ-системы у нас огромная. При этом за годы работы целый ряд технологических решений и идей выросли в полноценные ИТ-продукты, требующие самостоятельного развития. И текущая смена бизнес-модели — это логичное следствие развития компании. Новая продуктовая стратегия отвечает и современным запросам рынка, и нашим интересам, так как значительно увеличивается выручка на автомобиль в сутки. Теперь мы относим себя к той категории цифровых компаний, для которых каршеринг – это лишь часть большого ИТ-продукта. Запуск обновленного приложения Belkacar также является частью новой продуктовой стратегии. В последней версии приложения мы постарались качественно улучшить клиентский опыт каршеринга, а также предусмотреть возможность для дальнейшего расширения и адаптации приложения, чтобы решать самые разнообразные задачи транспортной мобильности пользователей», – сказала Лориана Сардар, генеральный директор и основатель Belkacar.