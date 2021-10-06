Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания

Благовещенская торговая сеть «Кэш&Кэрри» перевела все 140 касс на программное обеспечение Set Retail. С новым софтом ритейлер работает в полном соответствии требованиям законодательства. Он также предложил покупателям новые рекламные акции и технологии самообслуживания.

Задачи ритейлера – сокращение очередей на кассах, работа магазинов при нехватке персонала, расширение маркетинговых возможностей кассовой системы, перестройка кассовых операций под новые требования российского законодательства, в том числе для работы с маркированным товаром – требовали внедрения современных программных решений. Прежняя система не могла закрыть все задачи, в качестве альтернативы рассматривали Frontol 6 и Set Retail, и после тестирования было принято решение о внедрении Set Retail. ИТ-отдел ритейлера оценил удобство централизованного управления всеми типами касс и готовую функциональность для продажи маркированной продукции. Кроме того, в ERP-системе ритейлера «Далион: тренд» была готовая интеграция с Set Retail. Тираж начался в декабре 2020 г., а с 31 января 2021 г. кассы магазинов уже работали на новой системе.

В это же время компании NCR Corporation и CSI запустили первый остров касс самообслуживания в гипермаркете «Острова» на улице Мухина,114. Проектные работы, обучение ассистентов взаимодействию с кассами самообслуживания, а также мониторинг показателей работы зоны касс SCO (self-checkout) выполнила команда специалистов компании-производителя касс самообслуживания NCR Corporation.

Внедрение касс SCO позволило снять нагрузку с кассиров — до 40% покупателей теперь совершает покупки в зоне самообслуживания. Грамотный выбор подходящей конфигурации оборудования, его количество и план расстановки всегда позитивно сказываются на покупательском опыте. Продуманный пользовательский интерфейс сделал покупку быстрой и понятной, что увеличило пропускную способность как касс самообслуживания, так и традиционных касс. Участие всех департаментов ритейлера в проекте позволило реализовать его в кратчайшие сроки, мониторинг NCR за работой установленных касс, сбор обратной связи от покупателей помогли оптимизировать работу кассовой линии.

Ритейлер решил проблему нехватки кадров и распределил потоки покупателей без потери клиентов и их лояльности. В рамках проекта в шести магазинах установлены 38 касс самообслуживания NCR, а также фискальные регистраторы Pirit.

«Интересное наблюдение выявили аналитики в первые месяцы использования касс самообслуживания. На этапе установки касс SCO было принято решение отказаться от продаж на них сигарет. Количество клиентов увеличилось, но количество продаж табачных изделий снизилось: люди готовы жертвовать вредными привычками ради удобства совершения покупок», – отметил Сергей Ушаков, руководитель отдела автоматизации «Кэш&Кэрри».

Большой блок инструментов Set Retail для программ лояльности позволил «Кэш&Кэрри» быстро внедрить ценовые акции и систему купонов, доступные как офлайн, так и для заказчиков интернет-магазина сети. Среди спецпредложений: «Шок-цена», «Социальная цена», «Акция через кассу». Товары в них меняются каждую неделю.