«Билайн» и Сеченовский Университет создадут цифровую лабораторию для исследований в области цифровых технологий в медицине

«Билайн» и Сеченовский Университет подписали соглашение о создании совместной цифровой лаборатории для исследований в области цифровых технологий в медицине. Проект предполагает совместную работу сторон в области создания новых медицинских технологий на основе методик искусственного интеллекта, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения России.

К работе лаборатории предполагают привлекать молодых исследователей для освоения современных методов анализа заболеваний и их своевременного выявления. Предполагается также научный обмен и стажировки между «Билайном» и Сеченовским Университетом.

Евгений Черешнев, исполнительный вице-президент «Билайна» по развитию цифрового и нового бизнеса, сказал: «Продукты на основе искусственного интеллекта и нейросетей трансформируют современную медицину. В частности, умные программные решения, обученные на результатах работы лучших врачей отрасли, помогают существенно упростить и ускорить процессы высокоточного диагностирования. Следовательно, упростить работу врачей и многократно увеличить шансы пациентов на успешное лечение, а иногда – в прямом смысле на спасение жизни. Сотрудничество с Сеченовским Университетом – новое направление для «Билайн», но оно уже дает результаты. Эксперты «Сеченовки» одни из лучших в мире, и мы рады, что можем вместе с ними разрабатывать и применять высокотехнологичные решения, которые имеют очень конкретные и насущные сценарии применения и спасают жизни».

Петр Глыбочко, Академик РАН, проф., д.м.н., ректор Сеченовского Университета, сказал: «Развитие цифровых решений в медицине и внедрение их в практическое здравоохранение позволяет решать сложнейшие диагностические задачи на принципиально новом уровне. Новые программные решения, создаваемые на основе применения нейросетей и искусственного интеллекта, являются актуальными и чрезвычайно востребованными электронными инструментами ученых и врачей. Проект создания коллаборации ИТ-инженеров и медицинских экспертов создает предпосылки для настоящего технологического прорыва, и речь, прежде всего, идет о создании «цифровых двойников» и внедрение их в клиническую практику. Отмечу, что это является одним из основных направлений развития Сеченовского Университета в рамках реализации проекта «Приоритет 2030», которое будет реализовываться благодаря сотрудничеству специалистов Сеченовского университета и «Вымпелкома».

Ранее «Билайн» и Сеченовский Университет начали сотрудничество в области развития информационных технологий для задач медицины. Стороны обмениваются научно-технической информацией и информационными технологиями и реализуют проекты по разработке и совместному продвижению продуктов, технологий и решений в области создания телекоммуникационной технологической инфраструктуры, центров обработки данных, программного обеспечения информационно-аналитических систем и систем управления.