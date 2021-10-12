Citrix и Google Cloud объявили о расширении сотрудничества

Citrix Systems и Google Cloud расширяют рамки стратегического партнерства, формируя будущее гибридной работы для заказчиков корпоративного уровня. Компании анонсировали новый совместный проект, который будет включать запуск сервиса Citrix «рабочее место как услуга» (Desktop-as-a-Service, DaaS) в облаке Google Cloud. Для бесшовной доставки виртуализованных приложений и рабочих мест в облаке Google Cloud будут использоваться протокол HDX и плоскость управления Citrix. В результате расширения партнерства распределенные и гибридные сотрудники получат безопасный доступ к необходимым для работы инструментам и данным вне зависимости от их местонахождения.

«Сегодня предприятия думают не о том, внедрять или нет удаленную работу, а о том, как это сделать быстрее и эффективнее, — сказал Тим Минахан (Tim Minahan), исполнительный вице-президент компании Citrix по бизнес-стратегии. — Реализуя вместе с Google Cloud этот совместный проект, мы помогаем заказчикам ускорить внедрение и применение моделей гибридной работы с помощью новых сервисов по доставке цифровых рабочих мест в глобальной безопасной сети Google Cloud».

Условия расширенного соглашения: Citrix становится основным стратегическим партнером Google Cloud по цифровым рабочим местам; Google становится основным стратегическим партнером Citrix по облачным технологиям; Citrix создаст основу своих облачных сервисов в облаке Google Cloud, начиная со специализированной плоскости управления, чтобы размещенные в облаке рабочие места могли доставлять любые приложения на любые конечные устройства.

«Для успешной работы коллективов в распределенной среде необходим простой, быстрый и безопасный доступ к рабочим местам практически отовсюду, — сказал Кевин Ичхпурани (Kevin Ichhpurani), корпоративный вице-президент Google Cloud по глобальным экосистемам. — Вместе с Citrix мы поможем организациям на постоянной основе поддерживать удаленную работу, обеспечив доверенный доступ с низкими задержками к рабочим местам и приложениям с любых устройств и конечных точек в любой рабочей среде».

Данный проект стал продолжением многолетнего тесного сотрудничества Citrix и Google Cloud. Такие заказчики как Telecom Italia уже готовы воспользоваться его плодами.

«Telecom Italia (TIM) всегда следит за продвинутыми новинками рынка, чтобы совершенствовать с их помощью свои услуги. Очевидно, что Google Cloud и Citrix знают, как применять технологии друг друга, — сказал Мауро Макканьяни (Mauro Maccagnani), глава подразделения цифровых корпоративных решений Telecom Italia. — Технология Citrix готова к работе в облаке Google Cloud, и ее настройка не представляет никаких проблем».