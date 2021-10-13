Вице-премьер Чернышенко: электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел четвертое заседание межведомственной рабочей группы по развитию электронного документооборота в хозяйственной деятельности.

В нем приняли участие руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак, а также представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства культуры, Министерства промышленности и торговли, других органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества.

Вице-премьер отметил, что развитие электронного документооборота является одной из 42 стратегических инициатив, утверждённых председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

«Электронный документооборот – инструмент снижения рисков и затрат бизнеса. В рамках рабочей группы при участии предпринимателей уже сейчас найдены решения по унификации подходов при разработке форматов электронных документов, определены правила общения в цифре между хозяйствующими субъектами. По последним исследованиям, крупные компании видят потребность в переводе на ЭДО, считая это крайне эффективным механизмов развития бизнеса и повышение производительности в целом», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что сейчас в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий установление правил хранения электронных документов, создания дубликатов бумажных документов в электронной форме, а также конвертации электронных документов из одного формата в другой. Это один из ключевых нормативных правовых актов, который позволит систематизировать работу с уже созданными электронными документами и позволит отказаться от хранения большого объема бумаги после перевода ее в цифру.

В рамках проведения реформы электронной подписи было введено понятие «машиночитаемая доверенность». Тема машиночитаемой доверенности стала одной из центральных на прошедшем заседании межведомственной рабочей группы.

Уже со следующего года участники взаимодействия начнут применять этот инструмент при обмене электронными документами. Учитывая, что реформа затрагивает как бизнес, так и органы исполнительной власти, требуется готовность всех информационных систем к работе с такими доверенностями.

Минцифры России в начале октября выпущены три приказа, устанавливающие требования к доверенностям и формированию классификатора полномочий. В ближайшее время должны быть утверждены три постановления Правительства, устанавливающие порядок предоставления машиночитаемых доверенностей, а также технические требования к порядку их хранения. Таким образом будет сформирована вся необходимая нормативная правовая база.

Важно, что государственные органы готовы в проактивном режиме предлагать решения, позволяющие с минимальными затратами в короткие сроки получить необходимую функциональность по проверке полномочий подписанта.

«Бизнес в целях адаптации своих информационных систем ожидает от госсектора регулирования и создания инфраструктуры машиночитаемых доверенностей. Отмечу инициативу и опережающую работу в этом направлении Федеральной налоговой службы. Ими в короткие сроки был подготовлен и запущен пилотный проект по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра. К пилоту присоседились операторы ЭДО, крупные банки и Федеральное казначейство. Считаю целесообразным ФОИВам изучить пилотный проект ФНС и присоединяться к его проведению для получения единой распределенной системы управления доверенностями и полномочиями», – отметил Дмитрий Чернышенко.

«Создаваемая инфраструктура не только может в короткие сроки удовлетворить потребности участников информационного взаимодействия, но и позволит создать единую среду с актуальными сведениями о машиночитаемых доверенностях. Сейчас в рамках эксперимента в роли владельцев узлов уже выступают девять операторов электронного документооборота, 6 банков и Федеральное казначейство, а в качестве клиентов более 500 организаций», – сказал Даниил Егоров.

ФНС в декабре 2021 г. подведет итоги эксперимента и представит доклад в Правительство с предложениями по нормативному и организационному обеспечению технологии.