У Москвы свой путь. Столичные власти закупают принтеры на миллиарды, пока весь мир переходит на электронный документооборот

Меньше чем за год власти Москвы закупили принтеры и сканеры более чем на 11 млрд руб. По подсчетам аналитиков, расходы столичного бюджета на оргтехнику выросли втрое по сравнению с 2024 г. Это происходит на фоне повсеместного перехода на электронный документооборот – как в мире, так и в России, где таких систем становится все больше.

Аналогизация документооборота

В Москве феноменально выросли расходы бюджета на приобретение принтеров и сканеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис «Контур.Закупки». На эту технику, по мере того, как в России и мире стремительно развивается электронный документооборот, в столичном госаппарате потратили 11,4 млрд руб за неполный 2025 г. – с 1 января по 30 сентября включительно. Это втрое больше, чем за девять месяцев 2024 г.

Схожие цифры приводит и площадка «Тендерплан». По ее подсчетам, расходы московских чиновников на принтеры и сканеры с января по сентябрь 2025 г. достигли 13 млрд руб., но рост, отмечают в «Тендерплане», не трехкратный, а двукратный.

Денег больше, закупок меньше

При этом оба сервиса солидарны в том, что непосредственно самих госзакупок было совершено меньше в количественном выражении, нежели в 2024 г.. Статистика «Контур.Закупок» гласит, то объем закупок снизился на 12% год к году и составил ровно 1000 процедур, а «Тендерплан» говорит о 9-процентном падении – до 742 процедур.

Совсем иные данные приводит «РТС-тендер». В них говорится о 41-процентном падении числа госзакупок печатно-копировальной техники, вплоть до 206 процедур.

Статистика всех сервисов строится в данном случае на госзакупках московских городских ведомств, по № 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных учреждений). В ней учитываются закупки по кодам общероссийского классификатора продукции (ОКПД) 26.20.18 (МФУ – сканер, копир и принтер в одном корпусе) и 26.20.16 (принтеры, сканеры и др.).

Меньше – не значит дороже

Многие госзакупки включают в себя десятки, а иногда и сотни устройств для печати и копирования. Один из ярких примеров – заявка столичного Департамента информационных технологий (ДИТ), который в первых числах октября 2025 г. запустил тендер на приобретение такого рода техники с начальной ценой контракта почти 272 млн руб.

На эти деньги департамент намеревался закупить около 500 многофункциональных устройств – 306 цветных и 183 монохромных. Вместе с ними ДИТ потребовалось 611 обычных принтеров, 199 сканеров, восемь плоттеров, два 3D-сканера и один 3D-принтер.

21 октября 2025 г. заявка была закрыта по причине нахождения поставщика. Итоговая сумма контракта – 199,6 млн руб.

«Закупки печатно-копировальной техники необходимы для обеспечения функционирования городских органов власти и подведомственных учреждений, ответственных в том числе за обеспечение комфорта горожан и предоставление жителям городских услуг и сервисов», – заявили «Ведомостям» представители ДИТ Москвы.

«Иностранцам» тоже рады

Комментируя закупку более 1000 принтеров, представители ДИТ Москвы подчеркнули, что конкретно в этой закупке не было никаких требований по брендам техники. Это ограничение не вводилось ввиду отсутствия части необходимых лотов в реестре Минпромторга, подчеркнули в ведомстве.

В этот реестр, отметим, попадает исключительно техника, признанная отечественной.

«Город готов закупить любую продукцию, которая подходит по техническим характеристикам, указанным в ТЗ, и соответствует требованиям российского законодательства», – сказали «Ведомостям» представители ДИТ Москвы.

Впрочем, основная масса оргтехники в госзакупках Москвы за 2025 г. все-таки имеет логотип российского бренда на корпусе. По данным «РТС-тендера», активнее всего чиновники столицы приобретали технику марки «Катюша».

В то же время второе место в этом рейтинге вовсе не у российского бренда – «серебро» удерживает китайская компания Pantum, продукцию которой столичные власти закупают в больших количествах.

В нынешнее время Pantum – единственный иностранный производитель оргтехники, представленный на российском рынке официально, сообщил изданию глава департамента компьютерной периферии «Марвел-дистрибуции» Петр Горбей. По его словам, это выражено, в числе прочего, в бесперебойных поставках расходников, а также в наличии в стране гарантийного сервиса.

Россия не готова отказаться от принтеров

Продажи принтеров в России растут не только в столичном госсекторе, но и в целом по стране, притом весьма стремительно. Как сообщал CNews со ссылкой на крупного отечественного ритейлера «М.Видео», по итогам 2024 г. этот рынок показал 42-процентный рост в натуральном выражении и 12-процентный в деньгах по сравнению с 2023 г.

По итогам 2024 г. в России было реализовано 3,3 млн принтеров и МФУ против 2,3 млн годом ранее. Россияне потратили на них в сумме 56 млрд руб.

Основными драйверами рынка стали принтеры и МФУ отечественных и китайских производителей. Эксперты «М.Видео» связывают столь быстрый рост с увеличением продаж недорогих моделей. Основные причины столь устойчивого роста рынка, считают эксперты ритейлера – это в первую очередь увеличение спроса на домашнюю печать и корпоративные решения. Чаще всего россияне покупали именно лазерные решения, а не струйные.