«Сбер» назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами

В Москве 20 октября 2021 г. состоялся демо-день акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов для школьников — SberZ и студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent (реализуется в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития). Ключевым событием вечера стали 20 выступлений стартап-команд, по итогам которых определены 7 команд-победителей, самому младшему из участников — 14 лет.

Экспертное жюри, в состав которого вошли председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, генеральный директор Visa Михаил Бернер, генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Дашков, а также ректор МИСиС Алевтина Черникова, ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев и ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Инна Шевченко, прослушали 20 питчей от команд-финалистов и определили 7 команд-победителей.

Приложение Домаптека для эффективного управления домашней аптечкой получило 1 место, 2 место — Нау-Вау, наушники для слабослышащих людей, 3-е место — Smart Board, производство умных, ярких лонгбордов для любителей уличного катания. Также среди команд-победителей оказались автор проектов CometRain (платформа на основе GPT-сетей для автоматического написание программного кода), Legal Help (автоматизированная система хранения и отслеживания судебных дел), Virsen (онлайн-сервис для дистанционного обучения работников опасного производства) и QFit, сервис поминутной оплаты фитнеса.

Победители разделили призовой фонд, который смогут потратить на приобретение техники для дальнейшей работы над своими стартапами. Три команды студентов получили гранты от Moscow Seed Fund. Школьные команды смогут рассчитывать на преференции при поступлении в вузы.

Демо-день прошел в формате технологического XR-шоу — презентации стартапов проходили в виртуальных мирах, созданных специально для этого мероприятия. XR-изображения использовались в онлайн-трансляции впервые в России. Специальным гостем мероприятия стал Стив Возняк — сооснователь Apple Computer Inc. — он рассказал ребятам о глобальных технологических трендах и о том, что помогло ему достичь успеха в бизнесе. Онлайн-трансляция также была организована на площадках сети «Точек кипения» в 20 российских городах.

В этом году на участие в SberZ и SberStudent приняли 26 тысяч человек из 85 регионов России. В топ-10 регионов по числу заявок вошли: Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Республика Татарстан, Ульяновская область, Новосибирская область, Нижегородская область, Калининградская область, Ростовская область, Республика Марий Эл. В течение нескольких месяцев участники изучали основы предпринимательства и создавали MVP (Minimum Viable Product) собственных продуктов под руководством наставников и менторов.

«Новое поколение мыслит нешаблонно, оно питает неподдельный интерес к созиданию нового. Я уверен, что в ближайшем будущем молодые предприниматели смогут изменить жизнь миллионов людей к лучшему, используя современные технологии. Конечно, при поддержке чуть более взрослых игроков, например, таких как Сбер, которому 12 ноября исполнится 180 лет. На участие в школьном акселераторе в эту волну зарегистрировалось 14,5 тысячи школьников из 85 регионов, в студенческом – 11,5 тысячи, также со всей страны. Это свидетельствует о живом интересе молодежи к предпринимательству в России», — сообщаил Лев Хасис, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Стэнфордский центр профессионального развития рад сотрудничать со Сбером и сопровождать тысячи местных студентов на пути, где они развивают свои предпринимательские навыки, проверяют и совершенствуют свои идеи. Мы надеемся, что для всех сегодняшних участников программа станет началом большого «путешествия» в предпринимательство. Желаю всем им удачи!» — сказал Рони Шило, управляющий директор Стэнфордского центра профессионального развития.