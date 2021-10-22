Мадхав Шет назначен главой нового международного подразделения realme

Realme, самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире, объявляет о создании международного бизнес-подразделения, которое будет отвечать за оптимизацию и интеграцию деятельности компании за рубежом для предоставления пользователям еще более качественных продуктов и услуг.

Президентом нового подразделения стал Мадхав Пракаш Шет (Madhav Prakash Sheth), вице-президент realme. Он будет нести полную ответственность за деятельность компании в других странах и подчиняться непосредственно основателю и генеральному директору realme Скаю Ли (Sky Li).

Мадхав Шет присоединился к компании при ее основании в 2018 г. На посту генерального директора realme в Индии и Европе он постоянно увеличивал присутствие компании на этих рынках: под его руководством realme стал одним из самых популярных технологических брендов среди молодежи, а также самым быстрорастущим брендом смартфонов в данных регионах. Так, всего за 2 года в России бренд вошел в топ-3 самых популярных брендов по данным Canalys за второй квартал 2021 г.

«Мадхав обладает большим опытом работы с мировым рынком и многолетней экспертизой в сфере продаж. Он уже внес огромный вклад в развитие зарубежного бизнеса realme, и мы уверены, что в будущем Мадхав приведет компанию к новым вершинам и сделает наши продукты доступными как можно большему количеству людей по всему миру», — отметил Скай Ли.

Помимо прочего, Мадхав Шет будет заниматься развитием экосистемы realme в рамках стратегии 1+5+T. Одним из новых устройств экосистемы стал первый ноутбук бренда — realme book с мощным процессором от Intel® и экраном 2K, — который готовится к запуску в России в ноябре вместе с новой моделью популярной серии смартфонов realme 8i. Дата старта продаж, цены и характеристики устройств будут объявлены позже.