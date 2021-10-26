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ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве

ОТР заключила соглашение о партнерстве с облачным провайдером услуг и сервисов SberCloud.

Статус авторизованного партнера предоставляет клиентам интегратора возможность использовать для решения своих бизнес-задач передовую платформу облачной инфраструктуры Sbercloud.Advanced. Она насчитывает более 50 IaaS/PaaS облачных продуктов и позволяет использовать возможности множества различных технологий – от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развёртывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.

В рамках контракта платформа будет использоваться для размещения не только сред тестирования и разработки, но также продуктивных сред государственных ведомств и организаций различных сфер экономики.

Sbercloud.Advanced обладает аттестатом соответствия инфраструктуры облачной платформы требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3). Клиенты ОТР могут использовать все сервисы платформы Sbercloud.Advanced для обработки персональных данных своих сотрудников и заказчиков и быть уверенными в их надежной защите.

«Мы рады предложить своим клиентам все возможности Sbercloud, поскольку популярность облачных платформ в России с каждым днем растет, – сказал директор по развитию бизнеса ОТР Евгений Гончаров. – При этом наша главная специализация – проекты в государственным секторе, поэтому для нас принципиально важно следовать политике импортозамещения и предоставлять заказчикам проверенные отечественные технологии. Партнерство со Sbercloud открывает новые возможности для интеграции федеральных систем критической важности».

«Мы очень рады сотрудничеству с такой известной компанией, как ОТР, – отметил генеральный директор Sbercloud Евгений Колбин. – Наши сервисы смогут использовать компании из абсолютно разных сфер бизнеса. Облачная платформа Sbercloud.Advanced – зрелая платформа на российском рынке и предлагает сервисы, которые позволяют эффективно управлять как ИТ-инфраструктурой, так приложениями и интернет-сервисами. Платформа радикально минимизирует ресурсы, требуемые для поддержания работы ИТ-систем, и в разы сокращает время вывода на рынок новых продуктов и услуг. На сегодняшний день в Sbercloud.Advanced – самая широкая продуктовая линейка PaaS-сервисов среди российских облачных провайдеров. Я уверен, что число клиентов нашей платформы будет расти, а мы будем продолжать совершенствовать наши продукты и расширять продуктовое портфолио с учетом потребностей рынка».

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