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ТрансТелеКом на CNews Forum поделится опытом обеспечения информационной безопасности

Компания ТрансТелеКом, провайдер цифровых сервисов, выступит спонсором секции «Информационная безопасность» на CNews Forum, который пройдет в онлайн-формате 9 ноября 2021.

Руководитель Департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке АО «Компания ТрансТелеКом» Сергей Козерод расскажет о сервисной модели обеспечения информационной безопасности на примере транспортно-логистической сферы.

«ТрансТелеКом активно развивает комплексные сервисы для бизнеса. Еще в 2019 году в составе компании был создан специальный Центр Компетенции по информационной безопасности. Мы наработали определенный опыт по защите важной информации компаний транспортной отрасли и готовы поделиться своей экспертизой с коллегами. Уверен, что мероприятие станет эффективной площадкой для профессиональной дискуссии и обмена опытом», – рассказал Сергей Козерод.

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