В «Яндексе» назначен директор по устойчивому развитию

У «Яндекса» появился директор по устойчивому развитию. Им стал Дмитрий Иванов, один из создателей проекта по поддержке благотворительных фондов «Помощь рядом».

Задача Дмитрия — координировать социальные и экологические инициативы разных подразделений компании. Он будет участвовать в развитии уже существующих проектов, в первую очередь «Помощи рядом» и образовательных программ, и искать новые ниши, где можно задействовать потенциал «Яндекса» в интересах общества и окружающей среды.

«Статус крупной технологической компании обязывает нас более системно подходить к вопросам влияния «Яндекса» на внешний мир. Мы составили ESG-повестку, чтобы лучше понимать, в какие сферы жизни мы уже вносим существенный вклад, а где можем быть полезны в перспективе. Директор по устойчивому развитию будет помогать командам в разных частях «Яндекса» соотносить повестку с конкретными продуктовыми планами. Дмитрий, который работает в компании с 2003 г. и имеет большой опыт управления проектами, идеально подходит на эту роль», — сказал управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.

Дмитрий Иванов на протяжении десяти лет руководил продуктовыми менеджерами «Яндекса» и внёс вклад в создание многих популярных сервисов компании. В 2015 г. он стал директором «Яндекс.дзена» — под его руководством «Дзен» из внутреннего стартапа превратился в популярную блог-платформу. Также Дмитрий курирует проект «Помощь рядом» с момента его появления в 2020 г.

«Яндекс» представил повестку устойчивого развития в мае 2021 г. В ней перечислены направления в экологической и социальной сферах и в сфере корпоративного управления (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG), которые компания считает для себя приоритетными. Часть из них, например, образование, — традиционные для «Яндекса», а часть, например, сокращение углеродного следа, — относительно новые. О том, что уже сделано в этих направлениях, «Яндекс» рассказывает в специальном отчёте — он выходит раз в год.